¡No perdió la pierna! Más de 100 puntadas recibió la turista extranjera tras ser mordida por tiburón en Galápagos

Una turista mexicana con nacionalidad estadounidense quien tuvo un incidente con un tiburón tigre, requirió más de 100 puntadas en su pierna derecha durante su intervención quirúrgica. Este altercado se dio el 4 de julio cuando realizaba la actividad de snorkeling en el islote Mosquera, entre Baltra y Seymour, islas Galápagos.

Se trata de Delia Yriarte quien se encuentra internada en el Hospital República del Ecuador de Santa Cruz y será trasladada a Guayaquil a las 15:00, para continuar con su recuperación.

Según reportó radio Encantada de Galápagos, la mujer dijo que en un inicio no se dio cuenta que había sido mordida por el tiburón. “No sentí dolor, solo cuando vi un pelícano cerca de mi, me volteé y vi mucha sangre en el agua y dije que tenía una herida pero no me di cuenta de lo grande que era”, agregó la turista quien se desempeña como enfermera en Estados Unidos.

El médico de urgencias del hospital de isla Santa Cruz, Renato Pacheco, dijo el miércoles a The Associated Press (AP) que se encuentra estable. “Está consciente, fue intervenida quirúrgicamente en la pierna derecha. No perdió la pierna”, agregó.

Destacó que la mujer nunca perdió el conocimiento ni la movilidad de la pierna y el pie y que en el transcurso del día será trasladada desde Galápagos hasta el continente, a la ciudad de Guayaquil, para continuar los procedimientos médicos.

En redes sociales circularon los videos de cómo fue rescatada y llevada de urgencia a una casa de salud. Luego en otros videos, se puede ver la magnitud de su mordedura alrededor de su rodilla, donde necesitaron más de 100 puntos.

Nuevamente será intervenida quirúrgicamente:

La paciente requerirá pasar nuevamente por quirófano para una operación de carácter estético cuando sea trasladada por Armada del Ecuador.

Tiburón tigre se alimenta de leones marinos:

Según reseña el medio Bitácora Ambiental, “pese a la gravedad de la herida, no se considera que el tiburón la atacó. Por el tamaño de la mordida se cree que fue un tiburón grande, el cual que puede alimentarse de presas mucho mayores”.

“En el islote Mosquera existe una población pequeña de lobos marinos que son una de las presas favoritas de los tiburones tigre. Los lobos marinos de #Galapagos pueden alcanzar los 2,7 metros y pesar 250 kg los machos y las hembras 1,70 y pesar 100 kg”, indica el medio citado.

Último ataque de tiburón en Galápagos fue en el 2018:

No es común escuchar ataques de tiburones en Galápagos. El último fue en 2018 con un turista británico. Se trató del empresario Andrew Newman de 45 años, quien afirmó que fue atacado por un tiburón en la isla Santa Fe.

Sucedió cuando el turista observaba unos leones marinos cuando sintió un fuerte mordisco en su pierna y cuando regresó a ver vio a un tiburón de tres metros y medio que lo jalaba con fuerza. El extranjero se logró liberar de la especie dándole un golpe en la cabeza con su cámara. Se conoció que perdió tres ligamentos en su pierna.

El archipiélago de Galápagos, patrimonio de la humanidad:

Las islas Galápagos es un santuario de vida silvestre en medio del océano Pacífico, a mil kilómetros de las costas ecuatorianas, donde los turistas suelen realizar actividades de buceo para observar ballenas y tiburones de especies como martillo, tigre, tiburón ballena y punta negra.

Las islas fueron declaradas en 1979 por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad por sus especies terrestres y marinas, animales y vegetales, únicas en el mundo y en las cuales el científico inglés Charles Darwin se inspiró para formular su teoría de la evolución.