El pedido de Germán Cáceres para afrontar los años de cárcel por el femicidio de María Belén Bernal

Siguen saliendo a la luz nuevos detalles de la audiencia en el Complejo Judicial Norte donde se define la sentencia en contra de Germán Cáceres, acusado del presunto femicidio de su esposa, María Belén Bernal. Luego de la audiencia fallida, el expolicía hizo un pedido al tribunal que conoce el caso.

En el último día de audiencias, Cáceres pidió perdón a Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, y al hijo de su esposa, a quien aseguró haber llegado a querer como su propio hijo.

Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Jesús López, indicó que el exteniente de la Policía, además, de pedir perdón también ratificó que asesinó a su esposa, pero que no lo quiso hacer: “Se le fue la mano porque fue producto de los tragos”. Ahí realizó un pedido.

Yo estoy dispuesto a pagar los años de cárcel que ustedes me impongan, pero no quiero que me envíen a otra cárcel que no sea la cuatro, porque en otra cárcel yo sé que me van a matar

— Germán Cáceres en audiencia