La maldición de alias JR con su edad tal como le pasó a ‘Rasquiña’, exlíder de los Choneros

Junior Roldán, más conocido como alias JR, fue abatido en Colombia el pasado domingo 7 de mayo y no fue a manos de sus verdugos (rivales bandas criminales). El oriundo del cantón El Triunfo, iba a cumplir los 39 años cuando la ‘maldición’ le llegó antes. Tal cual como le pasó a su ex jefe de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano ‘Rasquiña’ y a otros cabecillas de bandas criminales que no pasaron de los 40 años.

Alias “Rasquiña”, fue asesinado a tiros a sus 39 años en un centro comercial de Manta en 2020. Mientras que, el segundo al mano de la banda, Junior, recibió un disparo en la cabeza en una región de Antioquia donde se estaba escondiendo y fue abandonado en una zona boscosa en el sector de la vereda El Mango.

🔴 Un medio Colombiano, informó de q han encontrado un Cadáver en Vereda Los Mangos zona boscosa la Fredonia, sin documentos y con un tiro en la Cabeza, según indican aparentemente se trataría de Junior Roldán alias JR, líder de Los Águilas facción d Los Choneros.#JR #Colombia pic.twitter.com/8hy1RKJU2G — TelePremier Ecuador 🇪🇨 (@telepremier) May 8, 2023

De hecho, Junior se salvó dos veces de morir a manos de sus enemigos (Los Lobos). La última sucedió durante la noche del 16 de marzo, cuando un grupo de sicarios llegaron hasta un billar donde se encontraba disfrutando y lo dispararon. Su última ubicación fue en una hacienda del cantón, cuando se retiró el grillete electrónico un día después de su atentado. El cabecilla cumplía una condena de 23 años por el delito de asesinato de una familia. Sin embargo, se benefició de la prelibertad luego de estar 13 años comandando la Regional de Guayaquil.

Capos de las bandas criminales no han pasado del umbral de los 40 años

Alias Rasquiña:

Jorge Luis Zambrano o alias JL o Rasquiña tuvo el poder de Los Choneros durante 13 años. Fue asesinado a tiros el 28 de diciembre de 2020 en un centro comercial de Manta, en Manabí. Tenía 39 años. Cuando fue asesinado, gozaba apenas de su sexto mes fuera de prisión. Esto, porque en junio de ese año dejó la cárcel tras favorecerse con las medidas de prelibertad. Dos meses después de su deceso, tres grupos que hacían parte de su organización se separaron y se convirtieron en sus enemigos: Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers.

William Poveda, el Cubano

Se trata de William Humberto Poveda Salazar, más conocido como El cubano y quien fue el segundo al mando de la banda criminal Los Lagartos. Fue asesinado el 11 de junio de 2019 a sus 39 años en el Centro de Privación de Libertad Regional, de Guayaquil. Su muerte fue tan sanguinaria ya que lo decapitaron y sus asesinos jugaron con su cabeza como si fuese un balón de fútbol. Luego los investigadores, determinaron que los asesinos del Cubano subieron hasta su celda en el tercer piso del pabellón y lo acribillaron. Luego, cortaron su cabeza y arrastraron hasta el patio, donde fue quemado.

El Cubano lideró una de las bandas más peligrosas y del microtráfico del Ecuador.

Darwin Corozo, el Negro Jessy

Darwin Eddy Corozo Camacho, más conocido como Negro Jessy, fue asesinado a puñaladas a los 40 años, en el Centro de Privación de Libertad Regional, de Latacunga, en Cotopaxi, el 7 de mayo de 2019. El hecho sucedió en el patio de la cárcel y fue grabado por otros reos. En el vídeo se podía observar que, antes del crimen, Corozo estaba con la custodia de dos agentes penitenciarios, quienes no pudieron controlar a los asesinos. La muerte de Jessy fue producto de la guerra entre Los Choneros y Los Lagartos, pues su agrupación era aliada de esta organización.

Geovanny Mantilla, el gorras

Geovanny Francisco Mantilla Ceballos, alias Gorras, fue el fundador de la banda “Los Lagartos” y conformó alianzas con El Cubano y Negro Jessy. Sin embargo, luego del asesinato de estos dos últimos mencionados, huyó a Lago Agrio a buscar refugio. Lo insólito es que a sus 39 años falleció por COVID-19, esto fue el 29 de junio de 2020. Trató de huir de la muerte pero se la encontró en Sucumbíos a causa de la pandemia.

Fito, el único sobreviviente de la ‘maldición’:

Alias Fito, es el líder actual de Los Choneros y ha superado la barrera de los 40 años, pues el 18 de noviembre cumplirá 44 años. El cabecilla compartía prisión con JR en la Regional de Guayaquil y mantiene controles en la Regional de Cotopaxi, y seis de los 12 pabellones de la Penitenciaría del Litoral. También busca recuperar su libertad con la unificación de penas.