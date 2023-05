El pleno de la Asamblea decide este martes si habrá juicio político a Lasso

El 6 de mayo se reunió la Comisión de Fiscalización para conocer y debatir el informe sobre el proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. El borrador, fue difundido un día antes y se planteaba que el proceso no debería pasar al Pleno de la Asamblea.

Desde las 10:00, de forma presencial, en el salón del ex Senado del Palacio Legislativo. La única presente de los ponentes del juicio político fue la asambleísta Viviana Veloz (UNES); los otros tres no llegaron. Al final, luego de siete horas, el informe de juicio político contra el mandatario no pasó el filtro de la comisión de fiscalización y ahora va a manos de los 137 asambleístas.

Por su parte, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al Pleno este martes 9 de mayo, con la agenda en el siguiente punto: Conocer el memorando de la Comisión de Fiscalización que notifica la no aprobación del informe sobre el proceso de juicio político al presidente Lasso.

URGENTE| En cumplimiento de lo establecido en el artículo 92 de la LOFL y dentro del plazo de ley, he remitido al presidente de la @AsambleaEcuador el informe motivado de la Comisión de Fiscalización, sobre el juicio político en contra del Presidente Constitucional de la… pic.twitter.com/aN27ghhxBU — Fernando Villavicencio (@VillaFernando_) May 7, 2023

Este documento especifica que se deberá tomar una decisión con mayoría simple, es decir con 70 votos. Esta decisión será si hay o no juicio político contra Lasso en el Pleno del Legislativo.

Los legisladores interpelantes de la bancada de UNES acusan a Lasso de haber permitido que se mantenga un contrato millonario entre la empresa estatal de transporte de petróleo, Flopec, y la empresa offshore Amazonas Tanker Pool.

Muerte Cruzada:

El presidente Lasso tiene también la opción de decretar la muerte cruzada, una figura que está en la Constitución ecuatoriana que le da el poder de disolver la Asamblea y convocar a elecciones anticipadas. El mandatario ya ha dicho que usará este mecanismo en caso de que prospere el impeachment en su contra.