Comisión de Fiscalización no aprobó el informe que recomendaba que no haya juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso

Este sábado 6 de mayo de 2023, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe borrador que recomendaba no enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso. Al Primer Mandatario se le acusa por presunto peculado, pues habría conocido de las irregularidades en los contratos de Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP FLOPEC). Sin embargo, dicho escrito fue negado.

La Comisión no aprobó el informe que recomendaba que no haya juicio político contra el presidente, con cinco votos en contra y cuatro a favor, el documento no tuvo luz verde.

La moción, propuesta por la asambleísta Ana Belén Cordero, obtuvo el respaldo de su persona, Pedro Velasco (CREO), Fernando Villavicencio (independiente) y Marco Troya (MEU).

En cambio Gissella Molina (Pk), Roberto Cuero (UNES), Luis Segovia (PK) y Coms Córdova (UNES) votaron en contra de esta moción.

El texto propuesto que no fue aprobado, será remitido al Presidente de la Asamblea Nacional.

Tras la votación, Villavicencio clausuró la sesión. Virgilio Saquicela deberá convocar a sesión de Pleno para conocer lo ocurrido en Fiscalización y dar paso al juicio político en el Pleno de la Asamblea.

Fernando Villavicencio clausuró la sesión sin tomar en cuenta la moción de Comps Córdova (UNES), que bUscaba agregar nuevas obervaciones al informe borrador y quitar otras.