El informe borrador no recomienda juicio político a Guillermo Lasso

Este viernes se conoció el informe borrador que contiene casi 300 páginas con más de 100 pruebas de cargo y de descargo analizadas. Ahora será debatido en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea este sábado 6 de mayo del 2023.

En el documento no se recomienda el enjuiciamiento político del primer mandatario, Guillermo Lasso, por no incurrir en el presunto delito de peculado establecido en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Ya que se comprobó que no hubo una celebración del un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker en el periodo de gestión del actual Presidente de Ecuador.

“No se ha establecido una mínima verosimilitud de los hechos objeto de la acusación admitida a trámite por la Corte Constitucional, ni una relación de causalidad entre los hechos y el funcionario acusado”, señala.

ATENCIÓN. Informe borrador no recomienda el enjuiciamiento político al presidente @LassoGuillermo porque no hubo una celebración de contrato entre @FlopecEp y #AmazonasTankers, durante su gestión; por lo tanto, no incurrió en el presunto delito de peculado. @eluniversocom pic.twitter.com/PNjFZH9rFs — Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) May 5, 2023

Tras la sesión de Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el documento será remitido a Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, para la distribución del informe entre los legisladores y posteriormente se realice una convocatoria al pleno donde se requieren al menos, 92 votos para la censura y destitución de Guillermo Lasso.