La tragedia de Alex “El León” Paredes en toda su vida: su padre fue asesinado y su madre en prisión

El tricampeón de Calle 7, Álex “El León” Paredes, muy querido por los ecuatorianos, fue asesinado el 17 de abril de 2023 en su gimnasio del cantón Milagro en Guayas y su muerte ha causado conmoción en el país debido a la ola de inseguridad. Sin embargo, se ha recordado su entrevista a Alejandra Jaramillo donde reveló la tragedia que vivió donde su padre también fue asesinado y su madre en prisión.

A las 17:40, cuatro sujetos armados con fusil se hicieron pasar como recicladores y dispararon en 30 ocasiones al chico “reality”, donde también quedó herido un joven de 25 años, que estaba en la puerta del gimnasio y era el encargado de la seguridad de “el León”.

Paredes solo tenía 36 años y en el 2022 ya había sufrido un ataque en Durán, cuando un sujeto le disparó en seis ocasiones, pero debido a su condición física logró esquivarlo y huir hasta un local para ponerse a buen recaudo. En ese año, Álex declaró que llegaría hasta las últimas consecuencias para descubrir quien quiso acabar con su vida y el atacante fue detenido por la Policía.

La vida de Paredes fue muy dura ya que tuvo que atravesar momentos difíciles. Su padre también fue asesinado a tiros hace unos años, mientras que su madre fue sentenciada a 16 años de cárcel por el delito de asesinato.

Yo sé que Dios está conmigo, que me va a estar iluminando. Obviamente que pasaron muchas cosas, muchísimas, pero, eso hace que en este momento yo pueda estar hablándote con tranquilidad, con mucha serenidad, de pronto no sabría decirte si con sabiduría, pero ya no tengo lágrimas en mis ojos, ya no me afecta eso, más bien estoy lleno de amor hacia mi mamá, recuerdo a mi padre, he aprendido muchísimo pero fue duro.

— Álex Paredes a Alejandra Jaramillo