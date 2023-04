Así fue la emotiva entrevista en que Álex ´El León´ Paredes abrió su corazón para En Contacto

Todavía no se alcanza a creer, el asesinato de Álex ´El León´ Paredes, sin duda alguna trae a colación aquel enero de 2021, donde las noticias, redes y todos los rostros del Ecuador, se unieron para despedir a uno de las figuras más queridas de las pantallas, Efraín Ruales, quien también fue víctima de sicarios.

Este 17 de abril, se repite una historia que para desgracia de muchos no trae ningún buen recuerdo y contrario a ello, baña de sangre y preocupación al país entero. El nombre del ´León Paredes´ es ahora centro de mención, todos quienes conocieron y compartieron con Álex, se han tomado la tarea de dedicar unas palabras y hacer un recuerdo en su honor.

En este caso, el canal del cerro ´En Contacto´ de Ecuavisa trajo a colación un momento que quizá es recordado por muchos, debido a lo que significó esa confesión en la que ´El León´ Paredes, abrió su corazón y habló de lo que para él, había sido un duro proceso, en relación al trayecto que afrontó para alejarse delas drogas.

“Yo sé que Dios está conmigo, que me va a estar iluminando. Obviamente que pasaron muchas cosas, muchísimas, pero, eso hace que en este momento yo pueda estar hablándote con tranquilidad, con mucha serenidad, de pronto no sabría decirte si con sabiduría, pero ya no tengo lágrimas en mis ojos, ya no me afecta eso, más bien estoy lleno de amor hacia mi mamá, recuerdo a mi padre, he aprendido muchísimo pero fue duro”, dijo en ese momento Álex, en entrevista con Alejandra Jaramillo.

Para nadie es un secreto que Álex ´El Léón´ Paredes tuvo un tiempo de declive en su vida, donde confesó haber consumido drogas, sin embargo, logró recuperarse. El ex ´Calle 7´ participó por primera vez de la segunda temporada de este reality show en el año 2013, ahí, el ´León Paredes´ dio a conocer su nombre por la capacidad con que abanderó el nombre del Ecuador y con la que se llevó el título de campeón de la categoría masculina.

Se conoce que sujetos armados ingresaron al gimnasio donde laboraba el chico reality show y lo acribillaron. Las autoridades se encuentran investigando el paradero de los responsables del crimen.