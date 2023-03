Más de 100 personas quedaron atrapadas por más de dos horas en el Teleférico de Quito por falla eléctrica

Durante la tarde del 25 de marzo, decenas de personas comenzaron a reportar en sus redes sociales que estaban atrapados en las instalaciones del Teleférico de Quito en la montaña Cruz Loma que tiene una altura de 3.947 metros sobre el nivel del mar, sin la posibilidad de bajar debido a un problema eléctrico.

Se conoció que fueron alrededor de 125 personas quedaron en la Estación de Llegada por más de dos horas. Se conocía que era una falla eléctrica y en redes culpaban a la Empresa Eléctrica (EEQ) por no acelerar el arreglo del desperfecto. Pero la EEQ en un tuit indicó que no habían presentado ningún incidente y que el daño no fue en su red eléctrica.

“Como Eléctrica Quito estamos atentos a las diferentes incidencias que se presentan en el sistema eléctrico de nuestra área de servicio. Ante esta novedad no recibimos ningún reporte ni se generó incidente alguno, ya que el daño no fue en nuestra red eléctrica”, reportó.

En redes sociales, los usuarios temían no poder bajar a tiempo debido a la fuerte lluvia y la tormenta eléctrica. Sin embargo, la empresa Teleférico de Quito no ha ofrecido una explicación al respecto.

Aquí casual varados en el #telefericoquito #tormentaelectrica a 3999 metros de altura #sos — Manuel Herrera (@ManuelH62750422) March 25, 2023

History time de cuando me quede varada en el teleférico Cruz Loma a 3998 mts #Auxilio #Sos #TormentaElectrica #SeFueLaLuz #MalaSuerte no vamos a bajar quien sabe hast — Salomé Quiroz Giler (@Salo_pitbulinda) March 25, 2023