¡Los soltaron! Hombres que amenazaban con “dar plomo” en Quito están libres

Lo que la Policía hace con la mano, otra autoridades lo borran con el codo. Esta mañana se viralizó un video de unos presuntos vacunadores en el sector de Cochapamba, norte de Quito.

En las imágenes se ve a dos sujetos con un arma de fuego y amenazan con meter un “plomazo” a este “barrio de mierda”. “Van a meter plomo en la maldita madre, que se cague la maldita madre. Para que sean serios”.

Después de la viralización de estas imágenes, los protagonistas fueron capturados por la Policía Nacional.

Estos sujetos amenazaban a los comerciantes de la zona y pedían 3.000 y 7.000 dólares para dejarles trabajar en paz. Sin embargo, tras su detención fueron librados y, sí, ahora están como si nada en las calles.

El arma que se les encontró habría sido de juguete y al no haber una denuncia, no fueron enviados a prisión. Al parecer su actitud y amenazas en el sector no fueron motivos suficientes para castigarlos.

Tras ser capturados, los moradores solicitaron que no sean liberados, pero advirtieron que si vuelven, serán quemados vivos.