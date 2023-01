Joselyn Sánchez sale de la cárcel tras cuatro meses del femicidio de María Belén Bernal

Joselyn Sánchez ya no tiene prisión preventiva

Joselyn Sánchez sale el libertad. El Juez de Violencia contra la Mujer revocó la prisión preventiva que pesaba sobre la cadete y le prohibe la salida del país. En la casa de justicia de Carcelén, en el norte de Quito, se instaló la audiencia de revocatoria de medidas cautelares, solicitada por la Fiscalía, bajo el principio de objetividad, dispuestas para la cadete Joselyn Sánchez procesada en la causa por presunto femicidio.

La madre de María Belén Bernal tras la decisión del juez dijo: “Joselyn Sánchez queda libre por el audio de María Belén Bernal, así de insólita es la vida, que a la esposa la mata y la novia queda libre con el audio que mi hija mismo graba, pero esa es la justicia y hay que respetar y las personas que ahora digan que es víctima, Joselyn no es una niña y tendremos que vernos en los tribunales para determinar en el caso de fraude procesal, la omisión. ¿Por qué no le brindó ayuda? ¿por qué no hizo nada para que mi hija pueda mínimamente estar con vida?”.

La madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, habló de audio encontrado en el celular de su hija por el que Joselyn Sanchez queda absuelta del delito de femicidio.

“La ciudadanía tiene que saber por qué le quitan las medidas cuatelares. No es por una investigación de la policía. No es por una investigación de la Fiscalía o porque se ha probado que ella no tuvo responsabilidad en el femicidio”, indicó Elizabeth Otavalo, madre de Bernal en un anterior entrevista a Metro Ecuador.

Otavalo aseguró que gracias a los audios encontrados en el teléfono de María Belén, donde está registrado el momento del asesinato de la abogada de 34 años, es lo que ayudaría a la cadete Sánchez a recuperar su libertad.

“Allí se pudo encontrar que Joselyn no tuvo participación en el femicidio. (...) El teléfono de mi hija se abrió, no porque la Fiscalía lo hizo o la Policía lo hizo, se abrió porque nosotros ayudamos. El teléfono de la esposa de Germán Cáceres le da la libertad a la novia (Joselyn Sánchez)”, finalizó la madre de Bernal.

También se conoce sobre Sánchez que tuvo relaciones con Cáceres antes del fatídico hecho, según Otavalo. Además de un audio filtrado donde Sánchez afirma haber tenido relaciones la madrugada del 11 de septiembre.