“Joselyn no es una niña y tendremos que vernos en los tribunales por la omisión”: Elizabeth Otavalo tras liberación de la cadete

El Juez de Violencia contra la Mujer revocó la prisión preventiva que pesaba sobre la cadete Joselyn Sánchez, en su lugar dispuso la prohibición de salida del país.

#ACTUALIZACIÓN | Caso #MaríaBelénB: ante el pedido fundamentado de #FiscalíaEc, el Juez de Violencia contra la Mujer revoca la prisión preventiva que pesaba sobre la cadete Joselyn S. P. En su lugar dispuso la prohibición de salida del país. — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 18, 2023

Tras el dictamen, la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo recalcó que la cadete está libre gracias a su hija.

“Joselyn Sánchez queda libre por el audio de María Belén Bernal, así de insólita es la vida, que a la esposa la mata y la novia queda libre con el audio que mi hija mismo graba, pero esa es la justicia y hay que respetar y las personas que ahora digan que es víctima, Joselyn no es una niña y tendremos que vernos en los tribunales para determinar en el caso de fraude procesal, la omisión. ¿Por qué no le brindó ayuda? ¿por qué no hizo nada para que mi hija pueda mínimamente estar con vida?. — Elizabeth Otavalo

Por otro lado mencionó que respeta la justicia, pero seguirá luchando por la verdad y porque se sancione a todos los que omitieron sus pedidos de auxilio.

“Aplaudo que Joselyn Sánchez esté libre porque es una mujer, pero no olvidemos las omisiones como seres humanos, las omisiones cuando pedimos auxilio y no nos asisten, eso es la Escuela Superior de la Policía, omitieron. Seguimos en la lucha, yo seguiré en la lucha. Si la justicia determinó por el audio de María Belén que Joselyn salga libre, pues a eso me remito y María Belén hizo lo correcto hasta el último día de su vida, siempre defendiendo derechos”.