Las razones por las que Elizabeth Otavalo cree que Germán Cáceres no actúo solo

Elizabeth Otavalo no pudo entrar a la ampliación de versión de Germán Cáceres del pasado 12 de enero, solo permitieron ingresar a la defensa de las partes. Luego de saber lo que dijo el expolicía quien aceptó que fue el femicida de María Belén y no nombró a cómplices diciendo haber actuado solo, Elizabeth con indignación pedía justicia y la verdad. “Le mató a mi hija en la Escuela Superior de Policía y ahora dice que solo él fue”, dijo Otavalo en los exteriores de cárcel de La Roca.

[ ¿Cáceres está arrepentido? “En ningún momento se le cortó la voz, se quebró” en su testimonio ]

Asegura que Cáceres faltó a la verdad y hay inconstancias en su versión, considera que lo ayudaron más personas desde que sacó el cadáver de la institución policial. Otavalo dice que cuando hallaron a su hija en el Casituagua, 10 días después de ser asesinada, su cuerpo no estaba en estado de descomposición y no había mal olor.

En una entrevista en FM Mundo habló del tema y sobre el porqué tiene dudas sobre cómo encontraron el cuerpo de su hija y que Cáceres no actuó solo.

“El día que yo encontré a mi hija, después de 10 días de su fallecimiento, yo la reconocí porque una mamá reconoce a sus hijos. Le vi su piel y le vi sus manos. Lastimosamente no vi su cara porque este señor le puso una funda de basura en la carita. Y la forma cómo ella estaba, tipo trípode con la cabecita hacia abajo. Toda su sangre cayó a su cara y aparte los golpes que este señor de pronto le propinó estaba muy morada la cara y su cuerpo yo le topé, sus piernas, sus pies, sus manos no apestaba y no estaba en estado de descomposición”.

Además la enterraron cavando un hueco, lo que causa más interrogantes ¿él solo la llevó, la cargó, la enterró? “De donde estaba mi hija es como unos 100 metros hacia adentro. Es algo que está premeditadamente armado”.

Por su parte, Jesús López, abogado de la familia de María Belén, en declaraciones con Andrés el mono López habló de estas mismas dudas y confirmó que el cadáver se encontró en “buena conservación”.

Desmiente rumores en redes que decían que el cadáver no tenia piel en la cara. “El cadáver de María Belén Bernal estaba en buen estado de conservación, obviamente hinchado por el proceso de saponificación que es la primera etapa de la descomposición”.