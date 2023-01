“Joselyn Sánchez debe agradecerle a María Belén Bernal”, Elizabeth Otavalo habló sobre la posible libertad de la cadete

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, no pudo entrar a la ampliación de versión de Germán Cáceres, solo permitieron ingresar a la defensa de las partes, con indignación y entre la ira y el llanto por no tener la verdad de lo ocurrido con su hija, Otavalo seguirá luchando hasta dar con la verdad.

En una entrevista en FM Mundo habló de las dudas tras el testimonio de Cáceres y la posible libertad que se le otorgaría a la cadete Joselyn Sanchez.

“La primera versión que tuvo Germán Cáceres fue la que dio el 13 de septiembre y la que dio el 12 cuando supuestamente hicimos la denuncia como desaparecida, que la dejó en la Simón Bolívar, afirmó que todo fue mentira”, empezó diciendo la madre de María Belén que ante las adversidades sigue pisando fuerte en busca de la verdad porque a su hija nadie se la va a devolver.

¿La defensa de Cáceres intenta disminuir la condena?

“Nunca van a disminuir la condena porque él estaba en sus cabales. En la versión que dio ayer, dijo que antes de llegar a la Escuela Superior de la Policía ya tuvo como un previo descanso y tuvo relaciones con Joselyn antes de entrar, luego cuando fue a la Escuela Superior de Policía entra con Joselyn, la pone en su habitación, luego de eso entra mi hija y a Joselyn la pone en buen recaudo y a mi hija la mata. Entonces, él sabía lo que hacía, el va a tener que pagar 38, 50, mil años por la vida de mi hija”, dijo Elizabeth mientras su voz se quebraba y estaba al borde del llanto.

A Elizabeth Otavalo no le permitieron ingresar a La Roca para escuchar su ampliación de versión a la que denominó como un “guión bien elaborado”.

“Esto fue como un guión de teatro, es como si le hubiesen hecho un libreto y él lo repite todo para no tener confusión en lo ya dicho, en lo supuesto dado e investigado por la Policía y Fiscalía”. — Elizabeth Otavalo

Sobre Joselyn Sánchez

La Fiscalía solicitó fecha y hora para la audiencia de revocatoria de medidas cautelares dispuestas para Joselyn tras recabar “nuevos elementos periciales del teléfono celular de María Belén Bernal”, se lee en el comunicado de la institución.

Ante eso, Otavalo dijo que la cadete debe agradecer a Bernal, sin dar mayor detalles hasta que se acabe la instrucción fiscal el próximo 15 de enero de 2023.

“Debemos estar claros que si Joselyn Sánchez va a salir no es por una investigación de Fiscalía, ni de la Policía, es porque abrieron el teléfono de Belén y hasta el último mi hija siempre precuateló la seguridad jurídica. Lastimosamente no te puedo comentar, pero la próxima semana ustedes van a saber por qué Joselyn Sánchez sale y que tiene que agradecerle a María Belén Bernal, la novia del esposo de mi hija tiene que agradecerle a Belén”.

La madre de Bernal dijo que la próxima semana se sabrá por qué la Fiscalía tomó la decisión.

#COMUNICADO | Caso #MaríaBelénB.: con base en el principio de objetividad, #FiscalíaEc solicita fecha y hora para audiencia de revocatoria de medidas cautelares dispuestas para Joselyn S. #FiscalíaConLasVíctimas Detalles ⬇️ pic.twitter.com/aPIkkdTeLV — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 11, 2023

¿Cáceres faltó a la verdad al decir que actúo solo?

Sobre el testimonio dijo que es un guión bien elaborado. “Claro está, se ven las omisiones de la Escuela Superior de Policía que ni siquiera revisan lo que sacan en cada uno de los vehículos. Siempre era un libertinaje absoluto. Por lo tanto, fraude procesal es el otro proceso que le están siguiendo Fiscalía para determinar si hubo omisiones, mentiras y determinar todas las personas que estuvieron inmersas”, explicó Otavalo.

La madre de María Belén seguirá luchando y avanzará con instancias internacionales. “Un vecino país me va a ayudar y la próxima semana tengo una reunión con un país de Norteamérica para que me puedan guiar con el fin de sacar la verdad de lo no confío haberse hecho en la investigación de mi niña”.

Fue clara en que demandará al Estado ecuatoriano no como crimen de Estado, pero es su responsabilidad por ser una institución estatal. “A mi hija la mataron en la Escuela Superior de la Policía por un miembro policial en servicios (...) Mi hija fue asesinada el 11 y hasta el día 13 no hubo un solo parte”.

Joselyn Sánchez

¿Por qué tiene dudas sobre cómo encontraron el cuerpo de su hija?

“El día que yo encontré a mi hija, después de 10 días de su fallecimiento, yo la reconocí porque una mamá reconoce a sus hijos. Le vi su piel y le vi sus manos. Lastimosamente no vi su cara porque este señor le puso una funda de basura en la carita. Y la forma cómo ella estaba, tipo trípode con la cabecita hacia abajo. Toda su sangre cayó a su cara y aparte los golpes que este señor de pronto le propinó estaba muy morada la cara y su cuerpo yo le topé, sus piernas, sus pies, sus manos no apestaba y no estaba en estado de descomposición”.