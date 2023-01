¿Cáceres está arrepentido? “En ningún momento se le cortó la voz, ni se quebró” en su testimonio

Germán Cáceres el pasado jueves 12 de enero de 2023, confesó que estranguló a su esposa María Belén Bernal cuando fue a verlo en la Escuela Superior de Policía. El exuniformado no habló de cómplices ni encubridores, también mencionó haber estado bajo los efectos del alcohol.

El abogado de la familia de María Belén Bernal, Jesús López, en una entrevista con Andrés el mono López dio a conocer detalles de aquella madrugada.

Tras una preguntarle si “el consumo de alcohol es un atenuante para el femicidio”, López respondió: “No es, solo si la embriaguez fuera fortuita, pues sería causa de la atenuante de la responsabilidad penal. Como cuando lo escopolaminan. En este caso, Cáceres estuvo libando, llegó en ese estado y no se puede alegar que no sabía lo que hacía porque relata con lujo de detalles desde que llegó hasta la forma en cómo le arrebató la vida a María Belén Bernal, se acuerda completamente, actúo con voluntad”.

¿Arrepentido?

López agregó “Ni siquiera mostró arrepentimiento. Cuando él estaba relatando los hechos en ningún momento se le cortó la voz, se quebró, tragó saliva. Lo relató de forma tan natural de la forma más preparada y fría. Lo narró de la forma más natural del mundo”.

Por otro lado, lo que dice el abogado López contradice lo dicho por a defensa de Camacho, la abogada Gladys Terán, quien también estuvo presente en la ampliación de versión de Germán Cáceres. Según su criterio, había mucho dolor en sus palabras y que de hecho hasta se había quebrado en algún momento de la audiencia.

Así lo mencionó en una entrevista con Fausto Yépez de FM Mundo la noche del 12 de enero. Además, la letrada dijo que no cree que Cáceres tenga un perfil psicópata.

“Yo creería que no. Él no lo hizo con frialdad (dar su nueva versión), a él dolía hablar. No era un psicópata realmente, a él dolía hablar. Se le sentía en su voz, en su manera de expresarse, en sus gestos. Al menos yo vi, yo sentí que le dolía lo que estaba expresando a la justicia. — Gladys Terán

Los abogados no lograron ver su mirada, de acuerdo Terán indicó la fiscal dispuso que todos los presentes estén de espaldas a él para que no haya especie de intimidación. “Vimos su rostro de lado, pero no pude ver la mirada de frente”.