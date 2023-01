Geovanny Roditti sentenciado a 40 meses de prisión por muerte culposa en triple choque en la vía Guayaquil- Santa Elena

Leonardo Astra, juez de La Libertad, sentenció a Geovanny Roditti a 40 meses de prisión por el delito de muerte culposa tras haber causado un triple choque que dejó un fallecido y un herido en la vía Guayaquil- Santa Elena, el pasado 11 de diciembre de 2022.

Además, en la audiencia se dictaminó que Roditti deberá pagar una multa de 10 salarios básicos ($4.500) y $29.000 como reparación integral a las cinco víctimas del siniestro de tránsito que lo ocasionó.

#Guayas

Así fue el accidente en la vía a la costa debido a el que lo originó manejaba en estado etílico y se había quedado dormido pic.twitter.com/7mew5CRB0q — Minuto & Medio (@MinMedio) December 12, 2022

En la audiencia de flagrancia, Geovanny indicó que no había ingerido alcohol y que la botella encontrada en su auto era de un evento del día anterior. Sin embargo, el agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) detuvo a Roditti como principal sospechoso del siniestro.

No obstante, el juez de la Unidad Judicial de La Libertad, Augusto García, no dictó prisión preventiva y dispuso prohibición de salida del país y presentación periódica. El juez García aclaró que la Fiscalía pidió medidas cautelares no privativas de libertad, “por lo que este juzgador no podía analizar ni mucho menos imponer prisión preventiva, cuando no fue solicitado”.

Además, se conoció que el sospechoso no se hizo la prueba de alcohosensor, para corroborar si estaba o no en estado etílico, pero en redes sociales circularon videos, donde se lo podía ver totalmente ebrio.

Geovanny Antonio Roditti Ortiz, en el 2018 protagonizó un escándalo junto a su padre. Fue acusado de homicidio tras agredir a dos guardias de seguridad en una urbanización de Guayaquil. La familia quedó absuelta del caso, porque el fiscal se abstuvo de acusarlos.