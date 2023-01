Más detalles sobre la muerte del ‘niño gigante’ de Santo Domingo; sus familiares piden justicia por mala práctica médica

Christopher Dueñas, más conocido como el ‘niño gigante’ fue sepultado este sábado a las 16:00 en el cementerio Central de Santo Domingo. El joven falleció a los 17 años y tenía una altura de 2,14 metros. Sus familiares y amigos piden justicia porque alegan que posiblemente pudo haberse tratado de una mala práctica médica.

'Niño gigante': Christopher Dueñas

El pasado 5 de enero se conoció sobre la muerte de Christopher Dueñas en Guayaquil, donde se sometió a un procedimiento quirúrgico por un tumor en el cerebro. Lamentablemente, cuando entró al quirófano el joven ecuatoriano sufrió complicaciones como un paro cardiorrespiratorio, el cual lo dejó en coma y ya no despertó más.

La madre del ‘niño gigante’, Ana Quijije, mencionó en ese entonces que necesitaba de recursos para pagar el tratamiento y las medicinas de alto costo para su hijo, lo cual hicieron una rifa solidaria para recaudar fondos.

Christopher Dueñas

Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo, envió su pesame a la familia de Dueñas: “expreso mi más profundo pesar ante el lamentable fallecimiento de Christopher Dueñas, quien se adelantó al llamado del Todopoderoso. Hago pública mi solidaridad a sus padres, familiares y amigos. Que Dios les dé resignación y consuelo”. así lo dijo a través de una publicación en su red social Facebook.

El ‘niño gigante incursionó en algunas de las plataformas digitales como: TikTok, Instagram y Facebook para publicar diversos contenidos divertidos. En sus últimos videos, Christopher explicó sobre el tumor que le causaba un desorden hormonal: “¡ese tumor me está matando amigos, me está matando! Pero bueno, basta de quejas, mañana me ingresan al hospital para operarme el día lunes. Así que acompáñame a esta aventura. Si no muero, este video no lo van a ver” aseguró en aquel entonces.