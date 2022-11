“Justicia para nuestras hijas”: por María Belén Bernal y varios casos de femicidio, madres se tomarán las calles de Quito

La mañana de este miércoles 23 de noviembre, madres de mujeres víctimas de femicidio en Ecuador, anunciaron en rueda de prensa, que el viernes 25 se desarrollarán la marcha: “¡Sus voces se levantan entre todas las vivas!”.

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal (asesinada en los interiores de la Escuela Superior de Policía el pasado 11 de septiembre); Miroslava Cando, madre de María José Morillo; Ruth Montenegro, madre de Valentina Cosíos, son tres de las cientos de madres que exigen verdad y justicia por el femicidio de sus hijas al Estado ecuatoriano.

“Nosotras sabemos que la ciudadanía está alerta para en un solo grito pedir verdad y justicia por nuestras hijas. A nosotras como madres nos duele en la sangre y nos corre en la sangre que absolutamente nadie lo tiene que vivir. En el proceso de verdad y justicia por nuestras hijas tenemos que caminar un via crusis, donde el Gobierno quiere que los casos se olviden y peor cuando tenemos un Estado lleno de instituciones indolentes, donde lo único que prevalece es la institucionalidad, un espacio para guardar la imagen, mientras tanto nuestra hijas fueron asesinadas”, expreso Elizabeth Otavalo.

De igual manera aclaró: “Cada una con un caso en particular, cada una con un dolor intenso y que es lo que ha pasado, la orfandad de nuestros nietos que las instituciones adentro de sus funciones y obligaciones no han hecho nada por ellos. No nos han dado lo que por derechos nos corresponde. Soy Elizabeth Otavalo y todas las madre en lucha que nos estamos uniendo”.

"Marcha por la búsqueda de verdad y justicia por femicidios en Ecuador"./ Cortesía.

Por otro lado, Miroslava Cando, madre de la Subteniente de inteligencia militar María José Morillo que falleció en su curso de “Tigres”, por razones “no esclarecidas”.

“Ella fue víctima de violencia sistemática e institucional donde no se habla, por que las instituciones tienen un grupo de trabajadoras sociales que son cómplices. Es por eso que estamo aquí para hacer un llamado a todas las mujeres a esta marcha en la exigencia de la no violencia de género. Nosotros somos que ya no tienen voz”, aseguró Cando.

Asimismo, Ruth Montenegro, madre de Velntina Cosíos. En el año 2016, cuando su hija tenía 11 años, el 23 de junio de 2016, fue encontrada en sin vida en la Unidad Educativa Global del Ecuador.

“Cuando hablamos de justicia feminicida, hablamos de inacción por parte de las instituciones estatales. Sobre todo las primeras que llegan en un primer momento de la escena del crimen, cuando encontramos nuestras hijas. Estas son DINASED, Policía Nacional y Fiscalía. Estas instituciones no actúan respetando la ley, ni los acuerdos internacionales”, indicó Montenegro.

¿Cuál será la ruta de esta marcha?

Ya la marcha tiene previsto iniciar a las 16:00 en el Arco de la Circasiana en la Av. Patri y Amazonas. Posterior a ello, se dirigirá hasta las inmediaciones de la Asamblea Nacional, por la Av. 12 de octubre y culminará -ingresando por la Av. Guayaquil- en la Plaza de Santo Domingo.

