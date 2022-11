María Belén Bernal: Embargará la casa donde vivía con su hijo y Germán Cáceres

El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) embargará la casa donde vivía María Belén Bernal y su hijo junto Germán Cáceres, quien la asesinó el pasado 11 de septiembre en los interiores de la Escuela Superior de Policía. Se cumplen más dos meses del femicidio y su familia continúa en la búsqueda de justicia. Elizabeth Otavalo, su madre, dio más detalles a Metro Ecuador sobre la propiedad, en la cual su hija invirtió un gran capital y que ahora no puede ser recuperado.

“Definitivamente la casa de mi hija que construyó junto a Cáceres y fue realizado con el crédito de ISSPOL, se va a perder. Hay que considerar que él es el deudor. Sin embargo, cuando se casaron mi hija invirtió el 50%, que lastimosamente quedará atado a que él sea quien pague. Es así que desde la institución me informaron que no se puede hacer nada y que esa casa se va a perder”, aseguró Elizabeth.

Además aclaró que: “si en el mejor de los casos él no está muerto, continúa siendo prófugo y por eso no ha perdido los derechos de propiedad, entonces el otro 50% que le pertenece a él, está ahí”.

De acuerdo a lo que conoce Elizabeth Otavalo, como se trata de una sociedad conyugal (sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges por el hecho del matrimonio) no hay quien adquiera esta casa, ya que Cáceres no está.

[ Lea también: Nuevas pistas de Germán Cáceres: Se endeudó con $180.000 al cambiar sus carros por motos ]

"Varios uniformados estaban la noche del femicidio de María Belén Bernal en las inmediaciones de la Escuela Superior de la Policía"./ captura de pantalla de Twitter.

Lo que sucedería es que el ISSPOL hipotecaría la propiedad y que en el lapso de tres o cuatro meses eso se perdería, sin que los familiares de María Belén recuperen lo que ella invirtió en la misma.

“Ella invirtió mucho dinero en esa casa y eso lo se va a perder. Es decir a mi nieto le matan a su mamá y aparte se queda sin absolutamente nada. Eso es el Gobierno” — Elizabeth Otavalo

¿Cuánto dinero invirtió María Belén Bernal?

Según dio a conocer Elizabeth, María Belén invirtió en esta propiedad alrededor de USD 10 000 A 15 000. Además aseguró que pese a que han tratado de ver la forma de como recuperar estos ingresos, las nomas legales del ISSPOL no lo permiten.

“Germán Cáceres es el deudor de la casa, él no se ha muerto. Por lo tanto, el 50% que le corresponde a mi hija no sé cuando se podrá hacer efectivo. En conclusión, no hay responsabilidad del Estado a pesar de que se determinó por medio de 96 asambleístas que sí la hay”, finalizó la madre de María Belén Bernal.

[ Lea también: “Estos casos no siempre se resuelven tan rápido”: Fausto Salinas, sobre el proceso de captura del teniente Germán Cáceres ]