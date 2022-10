“Siguen defendiendo el maltrato laboral”: Repudian en redes a Vito Muñoz por su comentario “menos Alonsos y más Antonellas”

El empresario Vito Muñoz ha sido repudiado en redes sociales al asegurar que “en muchas ocasiones” le llamó “fuertemente la atención” a una periodista que trabajó en su medio digital y que ello le habría servido para estar ahora en un canal de TV. El video fue compartido por Carlos Vera quien la semana fue tendencia por haber gritado e insultado al sonidista, Alonso Lara.

“La formación para un talento que recién está comenzando es fuerte, pero se ven resultados. Antonella no fue a llorar, no fue a renunciar, no se fue a victimizar y ese es el gran problema que tienen los jóvenes de este país. Menos Alonsos y más Antonellas”. Dijo Muñoz en el video.

Obviamente estas palabras no las dejaron pasar por alto y los usuarios en Twitter se fueron contra Muñoz.

Además, no dudó en dejar un tuit sobre las críticas que ha recibido. “Conmigo pierden tiempo. No soy Coco Harb que se pone a pelear con todos por Twitter. Yo dije lo que tenía que decir. Nunca he hablado ni celebrado que se maltrate a la gente. Esto es fácil: tu trabajas bien, concentrado y yo te aplaudo. Sino lo haces hasta luego. No hay porqué insultar”.

Conmigo pierden tiempo,no soy Coco Harb que se pone a pelear con todos x Twitter, yo dije LO QUE TENIA QUE DECIR. Nunca he hablado ni celebrado que se maltrate a la gente.Esto es fácil : tu trabajas bien,concentrado y yo te aplaudo,sino lo haces hasta luego,no hay porqué insultar — VitoMuñozU (@VitoMunozU1) October 18, 2022

Antonela, si te gritaron como Carlos Vera gritó a Alonso y te dijeron que era por tu bien, pues no. No está bien ni serás una mejor profesional a punta de gritos. Dejen de normalizar la idiotez. pic.twitter.com/8lbmSGOS4e — Daniela Gallardo (@dane_gallardo) October 17, 2022

Lo esta humillando en forma pública...!! La corrección y disciplina siempre va ha estar bien...!! No la humillación..! y tu Vito siguete un curso de ortografía y redacción..! Y aprende a escribir y redactar bien chucha..! Ya déjate de huevadas...!! — Alejandro Cupuerán (@Cupue5Alejandro) October 18, 2022

No sabia que el mismo trato que se la da a un delincuente se lo debe de dar a un empleado. Sr Vito ud es una persona muy inteligente y no tape la prepotencia con el razoniento lógico. Vamos https://t.co/ZvsRjdUwL4 — Willi Bonil↗️ (@waba_07) October 18, 2022

- Hola soy Vito Muñoz, tengo 66 años y me he casado como una docena de jovencitas que podrían ser hasta mis nietas, pero hoy vengo hablarte de las buenas costumbres de mi generación 😊 — Daniel Salcan® (@Danielsalcan_) October 18, 2022

— Vito Muñoz: “sin la puteadas que le di a Antonella, jamás hubiera sido alguien en la televisión”.



Según el cara de piña debes dejar que tu jefe te insulte y te humille para ser alguien en la vida, grandísimo caravrga. — . (@Fausto_lastra99) October 17, 2022

"Menos Alonsos y más Antonelas", rebuzna Vito Muñoz en apoyo a la agresión de Carlos Vera a su excolaborador.



Pisotear al débil y agachar la cabeza frente al insulto de los "nobles", así piensan el mundo.



Sin Estado a favor de los trabajadores, los miserables imponen sus leyes. — Daniel Granja🔻 (@DanielGranja7) October 17, 2022

Vito Muñoz y Carlos Vera es lo que está mal en este país, si alguien necesita un grito para que entienda lo que está haciendo está mal entonces el problema no es de Alonso ni Antonella, es de estos cavernarios que creen que gritando e insultando pueden hacerse entender... — Marty (@marthia7) October 17, 2022

A esto se refieren las compañeras cuando definen El Pacto Patriarcal, Vera retuitea a Vito y pide "Menos Alonsos y más Antonellas". Porque maltratan a sus subalternos y con base en sus relaciones de poder, la sociedad los legitima como referentes de moral. Wacala! https://t.co/XMJHosVf5j — Gaby Ruiz (@GabyRuizMx) October 17, 2022

Menos Vito Muñoz es lo que necesita este país! Será que así le gritará a su esposa y nieta … que diga hija? No está bien normalizar el acoso y violencia laboral. Que asco ese tipo. https://t.co/yN75onfu6I — Karlita A. (@karlis_aris19) October 17, 2022

Varias conclusiones:

1: Vito es de lo peor q hay en prensa Ecuatoriana

2: Vera no justifiques tu abuso

3: Lo q necesita Ecuador es PRENSA de verdad y menos Veras y @VitoMunozU1

3: Me ratifico a mí me tratas como Alonso y te pongo la cámara de corbata — Alexander Corro (@JimmyAlexRey) October 17, 2022

Ahora es mérito trabajar con Vito Muñoz y pasar a Teleamazonas.

Hasta ahora no ha salido nada trascendente de ninguno de esos dos espacios.

Hacer plata en la telebasura es otra cosa. — Runa Shimi (@RunaShimi) October 17, 2022

Vito Muñoz y Carlos Vera son pura basura periodística, asustan com micrófono, pero son mininos para pelear. Listos para Halloween. 🎃 pic.twitter.com/FBoGVa3ntL — Patria Tierra Sagrada (@sagrada_patria) October 17, 2022

No sé por qué esperaban una reacción distinta de Vito Muñoz.

Un hombre que a través de los años ha impuesto su actitud abusiva y si no me creen, vean el perfil de la mayoría de sus parejas. — María Cecilia (@Chechy2780) October 17, 2022

para los futuros periodistas y para los que recién están empezando, que este video les sirva de ejemplo para que no sean los nuevos carlos vera y vito muñoz https://t.co/tRcWbhq26j — juli0 (@urr3st0jc) October 17, 2022