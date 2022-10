“Nosotros nos sentimos impotentes”: trabajadores de empresa metalúrgica en Daule sufrieron un fuerte accidente dejando varios heridos; denuncian tratos inhumanos

La mañana de este viernes 14 de octubre 10 trabajadores de una empresa metalúrgica sufrieron un accidente en Daule. Los jornaleros estaban trabajando fundiendo metal. De pronto, la hoya donde estaban quemando la chatarra explotó y ocasionó fuertes lesiones en el rostro, hasta el punto de perder la vista. En vista de este problema la empresa no quiso correr con los gastos de los heridos.

“Es una injusticia, nosotros nos sentimos impotentes al no poder hacer nada y al ver que las autoridades se hacen los de la oreja sorda. Una conformidad al ver que los compañeros heridos no tenían ni un doctor ahí para que los revisen”, es el sentir de los jornaleros que no reciben trato digno, ni humano por parte de sus empleadores.

Una fuente protegida dio más detalles al respecto a Metro sobre los sucedido, ya que según asegura, la tragedia se dio porque desde los empleadores no existe condiciones, ni garantías para realizar los trabajos que requiere de varios aspecto por el alto riesgo que se corre.

"Uno de los trabajadores heridos por el accidente"./ cortesía

“El accidente fue a las 6h40 de la mañana, yo estaba durmiendo en lo cual, yo escuché una explosión, me levanté y yo vi que todo estaba prendido en fuego. Entonces por lo tanto yo cogí mi celular y salí a verles a los compañeros, ya que sabía que alguien se había quemado. Cuando estuve allí, ya le traían a dos amigos en brazos”, se señaló.

“De ahí han salido varias personas con plomo en la sangre, a los cuales les han dicho nosotros no sabemos si esto contamina aquí así que vaya nomás. no hay una señaletica, una línea amarilla donde te diga por donde puedes pasar por un sitio seguro”. — Fuente protegida

De igual forma dijo: “la camioneta de la empresa que valía para trasladar a los compañeros, nunca valió, nunca nos dieron la llave. Con los compañeros llamamos un taxi y se los llevó, justo en ese momento asoma las llaves de la camioneta para ir a hacer trabajos de mensajería. El accidente hubiera sido menor si existiera la seguridad adecuada, la inducción adecuada o si estuviera una persona que sepa de seguridad industrial”.

“Ahí adentro no hay policlínico, los baños que están ahí son un desorden, con puro basura, sucios. No te dejan salir a comprar medicina. Te duele la cabeza por el humo, la contaminación, porque a parte trabajas con mascarillas de esas que te dan para el Covid- 19, entonces uno traga plomo, traga cromo, traga carbón, traga tierra”, aseguró.

¿Quién eran los accidentados?

“Padres de familia, jóvenes, un muchacho que quedó con el brazo totalmente destruido que se electrocutó. ¿Sabes lo que dijeron? Que él se accidentó porque estaba bajo los efectos del alcohol, cuando era mentira, le ganaron la demanda y el pelado quedó con el brazo jodido. Yo me quemé la cara gracias a Dios estoy con la cara completa. Otro amigo se quemó la cara, está con la cara achicharrada, la boca rosada y no le nota el color de su piel”, contó la fuente.

Pues no era el primer accidente: “otro amigo se quemó el brazo, le botaron y le dieron USD 700 de liquidación por seis años trabajados. Porque no querían darle la plata ni siquiera para hacerse atender en el IESS. DE 140 trabajadores, solo 10 estaban asegurado, y ellos han sido despedidos y a del sueldo básico que cogemos nos descuentan USD 100 por los cuartos que usamos”.

Actos de racismo

“Son racistas. Una vez cogieron un vaso lo escupieron y le dijeron que tome agua. Así igual una vez, le cogieron a otro le dieron golpes en el casco, te jalen el pelo y te digan córtate el pelo”, finalizó.