“Llevaban a las cadetes a hacer de todo”: ¿Por qué no había cámaras en el Castillo de ‘Grayskull’?

Uno de los factores que más ha causado polémica adentro de la investigación del femicidio de María Belén Bernal es el edificio donde fue asesinada. El mal llamado castillo de ‘Grayskull’ era donde se encontraba la habitación de Germán Cáceres, subteniente e instructor de la Escuela Superior de la Policía Nacional, y donde hallaron varios indicios del crimen. Además, en esta zona de todo el reciento, no existen cámaras.

La defensa de la familia de María Belén Bernal dieron a conocer más detalles respecto a este asunto del por qué no había vigilancia en esta estructura donde descasaban oficiales, tenientes y subtenientes.

“Hay que hacer una puntualización. Oficiales, instructores. ¿De quién? De las y los cadetes. Entonces por supuesto que llama la atención que en esa edificación mala llamada castillo de ‘Grayskull’ no existían cámaras, ¿Por qué no existían cámaras? Porque justamente te conferir, o te puede inferir de que los instructores llevaban a las cadetes allá a hacer fiestas, a hacer de todo, porque eso se ha develado en este proceso”, señaló el Dr. Galo Quiñónez a Metro Ecuador.

De igual forma añadió: “si permiten el ingreso de una cadete y no tienen cámaras, pues obviamente no se necesita ser abogado, ni investigador para darse cuenta todo lo que sucedería ahí. Si en todas las edificaciones existen cámaras y en ese castillo de ‘Grayskull’ no, pues algo estaba pasando o algún beneficio tenían estos oficiales instructores”.

¿Por qué se llama Castillo de ‘Grayskull’?

“Porque es su fortaleza, la impenetrable. De hecho se hablaba que un instructor, un mayor conocido como He-Man decía que era su fortaleza impenetrable y los instructores le dejaron con ese nombre para que solo ellos puedan tener la información y de ahí no salga nada”, explicó Quiñónez.

En la terraza a la salida del cuarto de Cáceres se encontraron botellas de cervezas, pero no solo de ese día, sino botellas con polvo, “lo que ya hacía inferir que existía este tipo de celebraciones”, mencionó el abogado.