¿Sembraron la escena del crimen? Elizabeth Otavalo reveló más inconsistencias en la investigación del caso María Belén Bernal

Conforme avanza el tiempo se siguen revelando más datos respecto al femicidio de María Belén Bernal. Elizabeth Otavalo, su madre, ha encontrado en los medios de comunicación el lugar para poder dar a conocer detalles de la investigación. Lo último que que dio a conocer fue sobre una posible manipulación en los hechos en los interiores de la Escuela Superior de la Policía Nacional, donde sucedió el crimen.

“Eso es lo que quiero saber cuales son los involucrados directos e indirectos. Si bien es cierto mi hija entró a Escuela a verle a u esposo. Le llevó su cena, su comida, y después de eso nunca más salió”, señaló Elizabeth Otavalo para una entrevista con la periodista Alondra Santiago.

Así mismo agregó: “Luego de eso hay evidencias que para el día martes encontraron su billetera, sus zapatos y su cartera de documentos, ¿Quién la puso ahí? Por qué cuando yo fui el lunes en la noche no había. Buscamos con los investigadores y sorpresa para el martes ya hay, incluido el teléfono sin el chip”.

“Entonces estamos diciendo que el no es únicamente, alguien más sabe y todas esas cabezas que algún momento el ministro dijo que van a rodar, hasta ahora no he visito que ruede una”, finalizó.

[ Caso María Belén Bernal: dos uniformados más estarían implicados en el femicidio, esto son sus grados ]

La comisión de Garantías Constitucionales recibe a Elizabeth Otavalo madre de María Belén Bernal Quito, 27 de septiembre de 2022. Asamblea Nacional La comisión de Garantías Constitucionales recibe a Elizabeth Otavalo madre de María Belén Bernal API/ DANIEL MOLINEROS (Daniel Molineros/Daniel Molineros API)

[ Caso María Belén Bernal: el cargo del policía que presuntamente habría ayudado a Cáceres en el femicidio de la abogada de 34 años ]

¿Cuántos uniformados estarían hasta el momento implicados?

Según confirmó la defensa de la familia de María Belén Bernal, serían tres los implicados. Los grado que estos tienen es General, Teniente y Subteniente de la Policía Nacional.

En el caso de una de las cúpulas este presentaría indicios de haber participado en el femicidio. Sin embargo, hasta que no se realicen los procesos por parte de los abogados se evitará revelar el nombre para evitar otra fuga como lo sucedido con Cáceres.

En el caso de los otros dos gendarmes habrían estado en el edificio de la escena del crimen por lo que omitieron su funciones como agentes del orden de salvaguardar de la integridad de la abogada de 34 años que clamó por ayuda mientras su agresor la golpeó por 20 minutos antes de acabar con su vida.