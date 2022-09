Germán Cáceres parecía que “no rompía ni un plato” para después ser uno de los más buscados por el femicidio de María Belén Bernal

Después de esa terrorífica medianoche del 11 de septiembre, llegó el luto para la familia y amigos de María Belén Bernal. Su vida fue apagada presuntamente a manos de su esposo, Germán Cáceres. Y peor, irrespetaron su cadáver que fue hallado en el cerro Casitagua; cercano a la Escuela Superior de Policía donde ese día la abogada llegó para llevarle comida rápida a quien hoy es uno de los hombres más buscados del país al ser el principal sospechoso del femicidio.

Germán Caceres

El exteniente ya aparece en el puesto tres de la lista de los más buscados de Ecuador y sobre él pesa la difusión azul de la Comunidad de Policías de América (Ameripol) para localizarlo. El Gobierno ha ofrecido una recompensa de USD 20.000. Hasta ahora no se han tenido resultados. El presidente Guillermo Lasso le puso un plazo al comandante general de la Policía, Fausto Salinas, para que capture a Cáceres el cual vence mañana.

Cáceres colocó la denuncia por la desaparición de Bernal y posteriormente rindió si versión en Fiscalía. Dijo que había tenido una discusión con la abogada y que la dejó en la Simón Bolívar a las 22:00 para que tome un taxi a la casa, en Conocoto. Estuvo retenido durante ocho horas y se ahí no se supo más de su paradero.

Afiche Germán Cáceres

Sobre su moto, un testigo emitió una alerta anónima de supuestamente haber visto el vehículo en el garaje de un edificio en el sector de La Carlolina, se ordenó el descerrajamiento y allanamiento del apartamento de su hermana así como la incautación del vehículo.

Cómo era su vida antes

El fugado inició su carrera policial en el 2015 con el rango de cadete en el Distrito Quitumbe en Quito. Pasó a ser subteniente desde el 2018 hasta el 2020, bajo el cargo de policía preventivo. Estaba en diferentes lugares: Guayaquil, Quito y Loreto (Orellana).

El año pasado, ascendió al rango de teniente y ostentaba el cargo de instructor de la Escuela Superior de Policía, donde fue asesinada Belén.

Igualmente tuvo dos años de experiencia en la Dinased donde trabajó en homicidios y desapariciones.

En el 2017, obtuvo el grado de tecnólogo en Seguridad Pública por parte del Instituto Tecnológico Superior Policía Nacional, de acuerdo a los registros de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt).

Sigue la búsqueda de Germán Cáceres

En la página del Ministerio de Gobierno, el exteniente Cáceres no registra antecedentes penales previos, pero en la página del Consejo de Judicatura sí registra 2 juicios por contravenciones de tránsito. Uno en 2015 y otro en 2017.

Además, en la página de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el expolicía registra siete multas: por desobedecer la orden de un agente de tránsito y señalética, en 2019; también fue multado por conducir sin licencia en 2017; en ese mismo año también obtuvo una multa por no conducir con cinturón de seguridad y acelerar en curvas.

Sobre Cáceres hay procesos solicitados por él, es decir, que interpuso una demanda por divorcio en 2013 y lesiones causadas por accidente de tránsito en el 2020.

Al faltar más de tres días a la institución, se inició un proceso administrativo para darle de baja de las filas policiales. No por los hechos que envuelven la muerte de su esposa con él como principal sospechoso, sino por los reglamentos de la entidad.

El viernes pasado, una jueza ordenó prisión preventiva contra él en calidad de autor del femicidio de María Belén Bernal.

Cómo conoció y conquistó a María Belén

Germán y María Belén se conocieron luego de que él acudiera al rescate de ella y su familia, quienes habían sido robados.

“Nosotros tuvimos una emergencia, en casa nos robaron, ahí lo conoció. Él nos asistió como policía y luego de eso ellos siguieron frecuentándose, viéndose. Él la enamoró, se fueron a vivir juntos y luego se casaron”, narró Elizabeth Otavalo en entrevista con el programa de Ecuavisa, ‘En Contacto’.

En octubre de 2017 se casaron. En el Facebook de la abogada constan las fotos del matrimonio. En marzo de este año, cuando Belén cumplió 34 se fueron de viaje a Colombia. Pasaron unas vacaciones en familia por Cartagena y Bogotá.

En dicha entrevista de Otavalo, reveló que siempre vio una relación normal entre su hija y el policía. “De hecho una relación feliz, yo no sé cuando se activa ese monstruo en él”.

El fugado se llevaba bien con Isaac, hijo de María Belén con otra pareja. “Ellos hacían escalada, él le estaba enseñando a ciclear”, dijo Otavalo.

Hasta debajo de las piedras

El jefe de Estado dijo que “no vamos a descansar hasta ubicar a Germán Cáceres, esté donde esté en el planeta, porque deberá regresar al Ecuador para pagar la pena que le corresponde”. Insistió -durante el cierre simbólico de uno de los edificios de la Escuela Superior de Policía donde se habría producido el femicidio- que el agresor actuó “con la más grande vileza humana al agredir a una mujer hasta quitarle la vida”.

El cesado Ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que lo buscarán hasta debajo de las piedras.

De su lado, el reemplazo de Carrillo, Juan Zapata, también dijo que esa es la prioridad de la institución, para Cáceres que sea juzgado a nivel administrativo y penal. Asimismo, se refirió al crimen de Bernal, como un “hecho repudiable”. “Un femicidio que no debe volver a ocurrir nunca más. Un hecho que nos repugna absolutamente a todos. El país requiere Justicia y respuesta, y no puede haber Justicia si no cumplimos con la misión de capturar al principal sospechoso de este femicidio”, agregó.

Salinas también podría ser cesado

Al comandante general de la Policía, Fausto Salinas, se le pidió que ponga la disponibilidad de su cargo junto con los demás generales del alto mando institucional. Sin embargo, sigue en funciones. Señaló que “es el compromiso de la institución capturar a Cáceres y ponerlo a órdenes de la justicia, sea en el país o fuera del país”.

El general Salinas indicó vía Twitter: “Asumimos que cualquier decisión que contribuya a superar éste difícil momento, será la decisión correcta. Hoy es el momento de gestos de honor y confianza que impulsen un mejor horizonte”.