Germán Cáceres, ¿se habría llevado pertenencias de María Belén Bernal?; esto es lo que se sabe

Germán Cáceres, el femicida de María Belén Bernal, después de haber rendido versiones en la fiscalía y haber sido retenido por 18 horas, se dio a la fuga. Son dos semanas y las autoridades no han dado con su paradero. Sin embargo, una de las dudas que surgen es saber si es que en el contexto de los hechos posteriores al 11 de septiembre, el autor del crimen se llevó o no alguna pertenencia de la casa de la abogada de 34 años.

Para despejar esta incógnita, Metro Ecuador se comunicó con Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, quien pudo dar más detalles respecto a lo que se sabe.

Según la familiar, hasta el momento no ha hecho un inventario en la casa donde su hija residía con quien se convirtió en su asesino. De igual forma, señaló que cuando realice ese proceso dará a conocer a los medios de comunicación.

[ Caso María Belén Bernal: el cargo del policía que presuntamente habría ayudado a Cáceres en el femicidio de la abogada de 34 años ]

Allanamiento en casas de los padres de Germán Cáceres

[ “Hacían cualquier cosa, menos una planificación”: ¿por cuántas manos policiales pasó el caso de María Belén Bernal? ]

Contexto

Un medio de comunicación nacional señaló en un reciente reportaje que el femicida de María Belén Bernal se llevó una de las pertenencias de su pareja antes de darse a la fuga, como también habría hecho una transacción en los interiores de la Escuela Superior de la Policía Nacional, de USD 100.

La carta que María Belén Bernal le dejó a su abuelita

Elizabeth Otavalo, madre de la abogada, María Belén Bernal, víctima de femicidio, contó los últimos momentos que vivió con su hija antes de su desaparición en la Escuela de Policía el 11 de septiembre y cómo fue su calvario hasta encontrarla sin vida luego de 11 días de desaparición en el Cerro Casitagua, donde fue enterrada y su principal sospechoso, el esposo, Germán Cáceres.

“Ella me pidió la bendición. Antes de que su abuela vaya al hospital, ella le hizo una carta, diciéndole, que ella siempre se va a encargar y le agradecía por haberla criado, porque mi mamá la cuidaba mientras yo trabajaba. Entonces, ella no se estaba despidiendo de su abuela, sino de todos, parecía, a lo mejor no sé”. “En esa carta le decía lo valiosa que es su abuela y que si ella podría volver a nacer, escogería a su madre y a su abuela”, dijo Elizabeth entre lágrimas.