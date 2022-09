María Belén Bernal: ¿Germán Cáceres será capturado en el plazo que dio el Gobierno?

Han pasado cuatro días del plazo que dio el presidente Guillermo Lasso para la captura de Germán Cáceres. Es el principal sospechoso de haber asesinado a María Belén Bernal, luego de que esta acudiera a visitarlo a la Escuela Superior de Policía en la madrugada del 11 de septiembre, y de que desapareciera hasta que sus restos fueron hallados en el cerro Casitagua diez días después. Este viernes 30 de septiembre podría o no cumplirse ese pedido del presidente Guillermo Lasso.

El jefe de Estado dijo que “no vamos a descansar hasta ubicar a Germán Cáceres, esté donde esté en el planeta, porque deberá regresar al Ecuador para pagar la pena que le corresponde”. Insistió -durante el cierre simbólico de uno de los edificios de la Escuela Superior de Policía donde se habría producido el femicidio- que el agresor actuó “con la más grande vileza humana al agredir a una mujer hasta quitarle la vida”.

Hasta el momento se desconoce la ubicación de Cáceres. La recompensa para quien proporcione información sobre su paradero recibirá hasta 20.000 dólares. Ya este sujeto consta en la lista de los más buscados. Aunque se desconoce si tiene un orden de peligrosidad o prioridad, el exteniente ocupa el tercer puesto después de Danilo Chávez (asesinato de cuatro personas de una familia en en Carchi) y Luis Hermida (principal sospechoso del crimen de Lisbeth Baquerizo).

Conoce la lista de los más buscados en la que se encuentra GERMÁN CÁCERES.



El apoyo ciudadano es fundamental, si tienes alguna información, comunícate al 1800 DELITO (335486).



No permitiremos que actos violentos queden en la impunidad. pic.twitter.com/TRlWCZ3zpz — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 26, 2022

Sobre una presunta aparición de su moto en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi y límite con Colombia, la Policía desmintió esa información. Sin embargo, tras la alerta anónima de un testigo de supuestamente haber visto el vehículo en el garaje de un edificio en el sector de La Carlolina, se ordenó el descerrajamiento y allanamiento del apartamento de la hermana de Cáceres así como la incautación de la moto.

El cesado Ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que lo buscarán hasta debajo de las piedras.

De su lado, el reemplazo de Carrillo, Juan Zapata, también dijo que esa es la prioridad de la institución, para Cáceres que sea juzgado a nivel administrativo y penal. Asimismo, se refirió al crimen de Bernal, como un “hecho repudiable”. “Un femicidio que no debe volver a ocurrir nunca más. Un hecho que nos repugna absolutamente a todos. El país requiere Justicia y respuesta, y no puede haber Justicia si no cumplimos con la misión de capturar al principal sospechoso de este femicidio”, agregó.

Salinas también podría ser cesado

Al comandante general de la Policía, Fausto Salinas, se le pidió que ponga la disponibilidad de su cargo junto con los demás generales del alto mando institucional. Sin embargo, sigue en funciones. Señaló que “es el compromiso de la institución capturar a Cáceres y ponerlo a órdenes de la justicia, sea en el país o fuera del país”.

El general Salinas indicó vía Twitter: “Asumimos que cualquier decisión que contribuya a superar éste difícil momento, será la decisión correcta. Hoy es el momento de gestos de honor y confianza que impulsen un mejor horizonte”.

Señor Presidente ante su autoridad el día lunes pondremos nuestros cargos a disposición, asumimos que cualquier decisión que contribuya a superar éste difícil momento, será la decisión correcta. Hoy es el momento de gestos de honor y confianza que impulsen un mejor horizonte. — GraD. Fausto Salinas Samaniego (@CmdtPoliciaEc) September 23, 2022

La instrucción fiscal se amplió por 120 días más. Durante este tiempo el fiscal deberá reunir todas las pruebas necesarias para sustentar que se cometió el delito de femicidio.