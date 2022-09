Lo que el hijo de María Belén Bernal le pregunta todos los días a su abuela, Elizabeth Otavalo

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, habló sobre toda la tragedia que ha tenido que vivir desde que se halló el cuerpo sin vida de su hija. Además del irreparable dolor y las lágrimas, la señora tiene la difícil tarea de darle respuestas a diario a su nieto Isaack, de 13 años.

En una entrevista con ‘En Contacto’ de Ecuavisa, Otavalo indicó que el pequeño recibe apoyo psicológico de una organización. “Está muy triste, recién está asimilando la partida de su mamita”. Ayer, según contó, ambos acudieron al cementerio para visitar la tumba de María Belén.

La pregunta de todos los días

“Siempre me pregunta lo que pasó. Me dice ¿qué va a ser de nosotros? Entonces ahí estoy yo vamos a salir adelante. Tiene su abuelo que lo acompaña constantemente. Su padre también se acercó por el tema de la custodia y las visitas”, mencionó Otavalo.

La madre de Bernal también le dedica palabras de aliento al niño. “Yo le digo: ‘Mi amor, no te preocupes. Aquí estoy para afrontar todo y yo veo cómo me las arreglo para seguir viviendo”.

Mensaje al teniente Cáceres

Otavalo le envió un mensaje al teniente:

“Germán, por Dios, ¿qué pasó con mi hija? ¿quién te ayudó? ¿por qué le hiciste tanto daño si lo único que hizo ella es amarte? Dame respuestas y donde quiera que estés te suplico, con las manos, ¿qué pasó? ¡Justicia para mi hija!”, cerró.

Indicó que la familia del oficial no se ha comunicado con Otavalo. Solo se vieron cuando los padres del oficial rindieron su versión hace más de una semana. “Le pregunté a su madre, señora si sabe algo, por favor avíseme. Me contestó no sé nada, desconozco donde está. Lloraba y se lamentaba”.