“Cierre simbólico del Carondelet”: Pedido de los tuiteros ante anuncio de demolición del edificio donde ocurrió crimen de María Belén Bernal

¿La demolición del edificio de la Escuela Superior de Policía donde ocurrió el femicidio de María Belén Bernal repara el inmenso dolor de una familia? Un día después del anuncio del presidente Guillermo Lasso los internautas se han volcado a Twitter para dejar sus opiniones, manifestar indignación y hasta pedir un “Cierre simbólico del Carondelet” (Palacio de Gobierno) debido a las molestias por la negligencia desde el principio en el caso de la abogada.

[ María Belén Bernal: ¿Germán Cáceres será capturado en el plazo que dio el Gobierno? ]

En el anuncio de Lasso dijo que empezarán a construir “un nuevo edificio que dé inicio a un nuevo concepto de la escuela superior policial”, que esté inspirado “en el respeto a la mujer”. En el sitio se realizó un cierre simbólico del edificio donde presuntamente ocurrió el femicidio contra Bernal.

Los usuarios expresaron con enojo por la situación de Bernal y por otros hechos que manchan la seguridad del país así como el desempleo y la corrupción.

Incluso, Elizabeth Otavalo, la madre de Bernal, criticó ese cierre simbólico. En una entrevista con el programa ‘En Contacto’ de Ecuavisa, la mujer expresó: “¿Quién me garantiza que me dicen la verdad? Señor Presidente, yo no quiero cierres simbólicos, quiero verdad. ¿Qué le pasó a mi hija el 11 de septiembre, en la madrugada del 11 de septiembre? ¿Quiénes son los involucrados?, él no pudo haberlo hecho solo”, expresó.

🔴 “Yo no quiero cierres simbólicos, quiero verdad”, exige @elizabethotaval, madre de #MariaBelenBernal, tras acto de hoy en Escuela de Policía, donde su hija fue asesinada.

“Pese a este dolor, siguen haciendo estupidez”, arremete #Otavalo en contra del Gobierno. pic.twitter.com/VlZ5bOlSbM — Pam Aguas Yánez (@PamAguasY) September 26, 2022

O sea, ¿Debemos demoler el Palacio de Carondelet para tener a un mejor presidente?

¿Se asegura un mejor policía, derrumbando el edificio de la Escuela Superior de Policía?

Si es así, que venga un terremoto y que se derrumbe el mundo.



¡Ay Lasso, tus asesores dicen tonterías! — Vic Jaramillo (@Maestrotor) September 26, 2022

Reacciones en Twitter

Deberíamos hacer un cierre “simbólico” del Palacio de Carondelet. — Ernst Pazmi Chavez (@ErnstDam) September 26, 2022

Comentarios de Twitter sobre el anuncio del cierre simbólico del edificio donde ocurrió el crimen de Bernal (Twitter)

En un acto, Lasso dijo que ubicarán “esté donde esté en el planeta” al teniente Germán Cáceres, esposo de Bernal, y principal sospechoso en el caso que ha conmovido al país.

“Una vez que la Justicia, la Fiscalía y los jueces haya obtenido de este edificio todas las pruebas necesarias, una vez que aquello haya sucedido, este edificio será derrumbado”, dijo el gobernante en las afueras de la Escuela Superior de Policía.

Lasso añadió que luego empezarán a construir “un nuevo edificio que dé inicio a un nuevo concepto de la escuela superior policial”, que esté inspirado “en el respeto a la mujer”.

Germán Cáceres es el principal sospechoso de haber asesinado a Bernal, luego de que esta acudiera a visitarlo a la Escuela Superior de Policía en la madrugada del 11 de septiembre, y de que desapareciera hasta que sus restos fueron hallados en un cerro cercano diez días después.