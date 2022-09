“Vergonzoso desacuerdo”: Por este motivo los abogados de cadete Joselyn Sánchez desistieron del pedido de habeas corpus para su cliente; se archiva proceso en el caso

El Dr. Jesús López, abogado de la familia de María Belén Bernal Otavalo, dio a conocer detalles respecto a la audiencia de pedido de habeas corpus para la cadete Joselyn Sánchez, por parte de su defensa legal.

“Por vergonzoso desacuerdo entre abogados, Gonzalo Realpe y Henry Moscoso, defensores de la cadete Joselyn Sánchez, quienes públicamente pelearon en audiencia, desisten de acción de habeas corpus y se archiva el proceso, en el caso María Belén Bernal”, indicó López vía Twitter.

Así mismo, el Dr. Jesús López a Metro Ecuador también explicó como se dio el altercado en medio de la audiencia, donde el abogado Realpe habría reclamado algo a su homólogo que representaban a al involucrada en el proceso.

“Señor Juez yo ya no voy a hacer esta defensa, porque mi colega no sé que habrá dicho a la familia, no sé qué cuentos a la cadete que ya no quieren que le defienda. Entonces yo no voy a defender esta acción de protección”, habría dicho Realpe frente al juez a las 14:30, hora en que se iba a decir el habeas corpus para Sánchez.

#Urgente | Por el vergonzoso desacuerdo entre abogados Gonzalo Realpe y Henry Moscoso defensores de la cadete J. Sánchez, quienes públicamente pelearon en audiencia, desisten de acción de Habeas Corpus y se archiva el proceso, en el caso de #MariaBelenBernal pic.twitter.com/Q4foBtkQE3 — Jesús Alberto López Cedeño (@AbJesusLopez) September 26, 2022

Después de esto hechos, la medida de prisión preventiva para quien se vio involucrada en el femicidio de María Belén Bernal el pasado 11 de septiembre, continua, hasta que su nueva defensa presente un nuevo recurso.

Por el momento, la cadete se encuentra detenida en el Centro de Privación de Libertad de Pichincha N. 3.

¿Qué es el habeas corpus?

Es una medida constitucional que puede otorgarse cuando se comprueba que el privado de la libertad se encuentra detenido de forma ilegal, arbitraria o ilegitima, así como para proteger su vida e integridad física, según señala las leyes del país.

