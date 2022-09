“¡Por qué la Policía no me dice la verdad!”: Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, cuestiona con indignación el actuar de las autoridades del país en el caso

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, aún pone en duda el proceso de investigación de las autoridades en el caso. Considera que hay varios factores por esclarecer para que se dé con la verdad respecto a la desaparición y femicidio de su hija en manos de un funcionario de la Policía Nacional y en las inmediaciones de una institución de seguridad.

“Ojo, en ese cerro (Casitagua) ya buscaron. Entonces fui al lugar y a lo lejos a lo que ví a mi hija es porque ya la conozco. Conocía su pijama. Alguien la llamo y después se la encontró completamente destrozada a mi niña, ¡Por qué la Policía no me dice la verdad!”, contó en lágrimas en una entrevista para En Contacto.

Así mismo, agregó: “Ahora claro, está saliendo un General por aquí, otro General por allá. Cambiamos al Ministro, todo bonito. Pero, ¿eso es solución? El Gobierno está haciendo ahí el simbolismo, ¡Simbolismo a qué! Acá estoy yo, acá necesito la verdad. El país necesita la verdad”.

“Ahora las madres de todas esas cadetes, que bueno que les hayan ayudado, porque deben sentirse más seguras, más tranquilas, ¿Dónde está mi hija?”, aclaró.

"Elizabeth Otavalo, madre de MaríaBelén Bernal exige la verdad a las autoridades"./ captura de pantalla

“Castillo de Grayskull”, escenario de un femicidio

Según las investigaciones recabadas por quienes están al frente de este caso, “Castillo de Grayskull”, así es apodado una de las estructuras que se encuentra al interior de la institución. Se conoce que es un edificio donde solo residen uniformados oficiales, tenientes y subtenientes de la Policía Nacional. En ese lugar, en el piso cuatro se encontraba la habitación de Germán Cáceres.

De igual manera, se señaló que el momento donde se escuchó las agresiones que recibió María Belén Bernal, la cadete Joselyn Brigitte, hoy procesada, no era la única que no estaba en el lugar aquella noche.

“Hace referencia a un lugar que no se puede destruir y no existen cámaras. El único lugar de la Escuela Superior que no tiene este medio de seguridad. Los oficiales lo usan para entretenimiento”, señaló el abogado de la familia.