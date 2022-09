María Belén Bernal: ¿Qué tan cierto es que la moto de Germán Cáceres habría sido encontrada en Tulcán?

Galo Quiñónez, abogado de María Belén Bernal, ofreció detalles sobre lo nuevo que se conoce de la búsqueda de Germán Cáceres, esposo y principal sospechoso de la mujer de 34 años. La última vez que fue vista: el 11 de septiembre de 2022 cuando ingresó a la Escuela Superior de Policía pero no hubo registro de su salida.

Quiñónez dijo a Ecuavisa que la moto de Germán Cáceres habría sido encontrada en Tulcán, provincia de Carchi . Y que “él habría salido para Colombia, desde la Amazonía (...) posiblemente, es información es extraoficial”. Agregó que el vehículo en el que salió el teniente de la ESP, era de Bernal, El automotor no fue revisado a su salida del recinto policial e hizo alrededor de tres paradas.

El abogado fue consultado vía telefónica sobre esta declaración de la moto de Cáceres y respondió lo siguiente:

“Hay un conocimiento que no consta dentro del proceso. Solo han habido comentarios, pero no es confirmado. Presuntamente, se había visibilizado la moto y que posiblemente se la habría encontrado. Pero procesalmente, dentro del expediente fiscal, no consta esa información todavía”

— Galo Quiñónez, abogado de María Belén Bernal.