El presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció tras cuatro días de desaparición de María Belén Bernal Otavalo y esto ofrecerá a quien brinde información del caso

El presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció tras cuatro días de desaparición de María Belén Bernal Otavalo, quien fue vista por última vez en la Escuela Superior de la Policía Nacional en el Norte de Quito. El primer mandatario ha dipuesto entregar recompensa a quien brinde información sobre el paradero del principal sospechoso.

“He dispuesto reforzar la búsqueda de María Belén Bernal y que se establezca una recompensa a quien entregue información de Germán Cáceres. Ministerio del Interior, Policía Nacional y las unidades especializadas no descansarán hasta dar con la ubicación de María y de los culpables”, señaló vía Twitter el primer mandatario.

Así mismo agregó: “Todos quienes se encuentren involucrados en este repudiable hecho serán sancionados conforme a la Ley. Nadie quedará impune”.

“Mantendremos informados de las acciones emprendidas a sus familiares, especialmente a su madre”, finalizó la cabeza del Estado ecuatoriano respecto al caso.

Madre de María Belén Bernal Otavalo exigió respuestas al comandante general de la Policía Nacional

La madre de María Belén Bernal Otavalo, Elizabeth Otavalo, reaccionó en la presencia del comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, y le exigió respuestas sobre el paradero de su hija. Además, la familiar de la ciudadana desparecida, le dijo que no se encubra a la institucionalidad, debido a las pruebas que han encontrado hasta el momento.

“Se lo que está pasando. No quiero que se encubra a la institucionalidad. Entiéndame lo que quiero, soy la mamá. Para ustedes a lo mejor, un número más. Pero yo soy la mamá. Yo fui, yo verifiqué. Usted sabe lo que encontramos. Encontramos mucho con el equipo, entre ello botellas de cervezas”, señaló la familiar de María Belén.

Así mismo agregó: “¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi hija? ¿Dónde está? Por Dios lo que necesito es transparencia. A parte, de las investigaciones que se realizaron me den informes. Están llegando unos sí. Otros con firma de responsabilidad y otros no. Esto para retrasar o por qué, ¿Qué es lo que pasa? No entiendo”.

“¿Qué pasó? ¿Por qué le dejamos ir? Cuando era el sospechoso. Yo le suplicaba en la casa de mi hija cuando fueron hacer una pericia, no le dejen ir. Y qué me dijeron: ‘No se preocupe, todavía no tenemos elementos’”. — Respuesta de madre de María Bernal al comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas