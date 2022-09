“Encontramos muchas cosas, entre ellas botellas de cerveza”: Madre de María Belén Bernal Otavalo exigió respuestas al comandante general de la Policía Nacional

La madre de María Belén Bernal Otavalo, Elizabeth Otavalo, reaccionó en la presencia del comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, y le exigió respuestas sobre el paradero de su hija. Además, la familiar de la ciudadana desparecida, le dijo que no se encubra a la institucionalidad, debido a las pruebas que han encontrado hasta el momento.

“Se lo que está pasando. No quiero que se encubra a la institucionalidad. Entiéndame lo que quiero, soy la mamá. Para ustedes a lo mejor, un número más. Pero yo soy la mamá. Yo fui, yo verifiqué. Usted sabe lo que encontramos. Encontramos mucho con el equipo, entre ello botellas de cervezas”, señaló la familiar de María Belén.

Así mismo agregó: “¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi hija? ¿Dónde está? Por Dios lo que necesito es transparencia. A parte, de las investigaciones que se realizaron me den informes. Están llegando unos sí. Otros con firma de responsabilidad y otros no. Esto para retrasar o por qué, ¿Qué es lo que pasa? No entiendo”.

Elizabeth Otavalo, madre de #MaríaBelénBernal, le indica al Comandante de la @PoliciaEcuador, Fausto Salinas: "Usted sabe lo que encontramos, encontramos muchas cosas con el equipo, entre ellas botellas de cerveza".

— Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) September 15, 2022

Respuesta de Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional

“No señora. Aquí vamos a actuar con la mayor transparencia, compromiso. La disposición que se ha dado aquí es que se le entregue todo a Fiscalía para que procese adecuadamente. Estamos con todas las unidades investigativas. Estamos en el bloque de búsqueda para que se le ubique al Teniente (esposo y principal sospechoso) y también estamos con el papeleo para que se le separe de la institución”, señaló el comandante Salinas.

“¿Qué pasó? ¿Por qué le dejamos ir? Cuando era el sospechoso. Yo le suplicaba en la casa de mi hija cuando fueron hacer una pericia, no le dejen ir. Y qué me dijeron: ‘No se preocupe, todavía no tenemos elementos’”. — Respuesta de madre de María Bernal al comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas

Fiscalía General del Estado envío advertencia

“Hay que recordar que las búsquedas se las realiza con dirección del fiscal. Debe cumplirse con protocolos para garantizar las pruebas. ¡Cuidado vayan a manipular cualquier indicio!”, advirtió en el tuit la institución.