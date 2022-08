“No se ha avanzado en el resto de las mesas”: Tensión en las mesas de diálogo entre Indígenas y Gobierno

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (COANIE), Leonidas Iza, se pronunció sobre los resultados del diálogo con el Gobierno Nacional después de 45 días. Esto en el marco de la visita de Francisco Cali, relator de pueblos indígenas de las Naciones Unidas (ONU).

“Quiero dejar claro que es de enorme preocupación y en los resultados de las otras mesas. En el tema de combustibles se sigue dando largas. En el tema de alivio financiero si bien es cierto hay una resolución, pero en la práctica no pasa nada. No pueden resolver el tema de la deuda a nivel nacional”, señaló Iza.

Así mismo agregó: “En el tema de control de precios, en este momento se siguen subiendo los productos de primera necesidad. No hay resultados en la mesa. Nuestros hermanos en los territorios, la población ecuatoriana qué dice, salimos a las calles para que por lo menos paren los incrementos de los productos de primera necesidad, no ha pasado nada”.

Sobre la presencia del relator de Naciones Unidas (ONU)

Leonidas Iza aseguró que desde la organizaciones indígenas de Ecuador se había solicitado la participación de Francisco Cali desde un inicio. “Lleve este mensaje a los pueblos hermanos del mundo. Estamos aquí para poder avanzar”, indicó el líder de la CONAIE.

También aseguró: “Si no respetamos los derechos en el Ecuador. No respetaron el derecho al territorio, a los territorios de los pueblos Tagaeri y Taromenane. Como no respetan genera una reacción. Mientras el Estado no respeta nosotros tenemos que ver los modos para defendernos”.

“Nosotros vamos agotar en este tiempo los 90 días para resolver por esta vía los temas más sentidos. No estamos exigiendo ningún derecho por ser indígenas para que sea un privilegio. Sino un derecho como reparación histórica”, finalizó Leonidas Iza.

Ministerio de Gobierno responde

El viceministro de Gobierno, Homero Castanier, señaló que: “todas las mesas han tenido respuestas a las propuestas. De la primera mesa está firmada un acta, decir que no hay un documento es mentira. Hay un acta con el tema de condonación, reestructuración y entrega de créditos. En las dos mesas se han dado respuestas”.

Así mismo agregó: “Este ejercicio de diálogo es histórico para el país. Después de una movilización el Gobierno si está dispuesto a escuchar en estos temas. Y me quedó con las palabras importantes del relator de la ONU. Que no esto sean 90 días, esto tiene que ser constante, una rutina, tiene que ser todo el tiempo para mejorar la sociedad y la democracia en nuestro país”.

“Aquí no es un ejercicio de que si no me gusta el resultado me levanto a la mitad del partido y me voy”

El viceministro Castanier señaló que hay que continuar con el acta de paz que se firmó por lo que finalizó las declaraciones diciendo:

“El Gobierno Nacional está dispuesto a seguir en este ejercicio de dialogo, de conversaciones, de seguir con estas mesas. Les hemos escuchado, pero repito diálogo es una cosa, otra imposiciones y peor aún amenazas”.