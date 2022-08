Jorge Yunda, ¿cuáles son las otras sanciones que tendrá que enfrentar el ex Alcalde de Quito luego de perder la posibilidad de ser candidato?

Jorge Yunda perdió toda posibilidad de ser candidato a Alcalde de Quito tras una decisión tomada el pasado viernes por el Tribunal Contencioso Electoral (TSE) que falló en su contra por “haber cometido” una falta electoral muy grave. Aunque el organismo planteó acoger la apelación por parte de exburgomaestre, esta fue la decisión en primera estancia. Las principales sanciones serán la nula participación en actividades políticas por dos años, como también pagar la multa de 30 salarios básicos, es decir USD 12 750.

Así mismo se emitirá la decisión unánime a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía para que hagan un análisis a la actuación de Yunda en julio de 2021.

Así también se podrá determinar el supuesto delito por incumplimiento a la orden de la autoridad competente que en ese entonces solicitó el cese de sus funciones.

Jorge Yunda

Las dos instituciones deberán tomar un decisión respecto a la actuación del exrepresentante de Quito que a pesar de ser destituido por el Consejo Metropolitano, siguió presentándose como Alcalde de la capital.

No estará presente en las elecciones seccionales de 2023

Todo se conecta con su proceso de remoción con el cual dejó de ser quien esté al frente de Quito. El actual Alcalde, Santiago Guarderas, denunció a Jorge Yunda por una infracción electoral muy grave.

Según se conoce, el entonces representante de la capital incumplió con el órgano de justicia en el proceso electoral de 2021. En aquel entonces no respetó la legítima decisión del Consejo Metropolitano y se prolongó un mes más en sus funciones.

“Cuantos intereses estaban en juego si me dejaban ser candidato. La democracia en el país no existe, entre gallos y media noche y en fin de semana, me han quitado mi derecho a ser candidato; pero le han quitado al pueblo el derecho a elegir. Gracias Quito por el respaldo”, señaló Yunda vía Twitter.