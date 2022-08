¡Confirmado! Jorge Yunda no estará presente en las elecciones seccionales de 2023

"Jorge Yunda ya no podrá ser candidato a Alcalde de Quito"./ Redes Sociales.

Jorge Yunda perdió toda posibilidad para ser candidato a Alcalde de Quito en lo que será las elecciones 2023. La decisión fue tomadapor el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

“Cuantos intereses estaban en juego si me dejaban ser candidato. La democracia en el país no existe, entre gallos y media noche y en fin de semana, me han quitado mi derecho a ser candidato; pero le han quitado al pueblo el derecho a elegir. Gracias Quito por el respaldo”, señaló Yunda vía Twitter.

Todo se conecta con su proceso de remoción con el cuál dejó de ser quien esté al frente de Quito. El actual Alcalde, Santiago Guarderas, denunció a Jorge Yunda por una infracción electoral muy grave.

Según se conoce, el entonces representate de la capital incumplió con el órgano de justicia en el proceso electoral de 2021. En aquel entonces no respetó la legítima decisión del Consejo Metropolitano y se prolongó un mes más en sus funciones.

Cuantos intereses estaban en juego si me dejaban ser candidato, la democracia en el país no existe, entre gallos y media noche y en fin de semana me han quitado mi derecho a ser candidato pero le han quitado al pueblo el derecho a elegir, gracias Quito por el respaldo. pic.twitter.com/mjSBa5ybZd — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) August 20, 2022

Por ese motivo intervino la Corte Constitucional la cuál dispuso la orden de salida de Yunda de su puesto como Alcalde de la Carita de Dios.

El TCE decidió negar la recusación, pero no la apelación y existen tres días para que Yunda pueda pedir la aclaración de la resolución, antes de un veredicto oficial. De ser así, podría inscribirse sin problema, pasado este lapso de tiempo.

Jorge Yunda oficializó su candidatura el pasado tres de Agosto para las seccionales de 2023. Esto después de las primarias que realizaron las organizaciones políticas que conforman la alianza Juntos por la Gente: Pachakutik, Pueblo Igualdad Democracia y Mover.

Aseguraba encabezar en las encuestas:

Jorge Yunda, escribió en su cuenta de Twitter que lidera las encuestas como candidato a la Alcaldía en las seccionales que están previstas para febrero de 2023.

“Me han hecho llegar encuestas hechas por mis adversarios y, estoy en primer lugar, esto hará que los medios ‘independientes’ y los ‘grandes’ intereses, ordenen que no me dejen participar”, escribió en su cuenta.

Sin embargo, no indicó el nombre de las encuestadoras que supuestamente lo colocan entre los favoritos.