Cristo del Consuelo: familiares de alias Cucaracha aseguraron que “no es de ninguna banda” delictiva

Este nombre salió a la luz por el ministro del Interior, Patricio Carillo. En la rueda de prensa donde dio detalles sobre el atentando que sufrió el sector conocido Cristo de Consuelo, aseguró que se trataba de una enfrentamiento entre el crimen organizado. Según la autoridad alias Cucaracha era un supuesto miembro de “Los Tiguerones”. Los familiares de este ciudadano replicaron la acusación asegurando que él “no es de ninguna banda”.

Se trata de Juan Carlos Corozo Mercado de 47 años. Según sus parientes el sobrenombre que él tiene es por una costumbre que existe en el barrio. Según ellos, desde pequeño se ponen apodos allí.

Piden que las palabras de la cabeza de la cartera de Estado sean reivindicadas porque puede poner en peligro la vida de Corozo y de quienes son cercanos a él.

“Que saque el ministro los antecedentes o alguna investigación que tenga en contra de mi esposo. Él tiene una salsoteca y es taxista. No tienen nada en su contra. Es una persona trabajadora”, expresó Rosa Salas, la cónyuge, a Expreso.

GYE-EXPLOSION "Una explosión que dejó varios fallecidos, heridos y casas destrozadas se registró esta madrugada en un sector conocido como la calle 8, lugar suburbano de Guayaquil."/ Fotos:API/Gerardo Menoscal (Gerardo Menoscal/API)

Así mismo Orlin Corozo, hermano del supuesto miembro de “Los Tiguerones”, señaló para el mismo rotativo local que:

“Si lo quieren juzgar, que lo juzguen por ser trabajador. Tal vez no tiene algún permiso, pero no es delincuente. Y la discoteca no está en el sitio donde fue el atentado. Fue a unas seis casas, fue lejos. Mi hermano no es de ninguna banda. Nos ponen en peligro a todos”.

De igual manera los moradores del sector habrían indicado que Juan Corozo es uno de los heridos por la explosión, ya que se encontraba trabajando cuando sucedió la tragedia.

Lo que se sabe del atentado hasta el momento

“Se descarta que estos explosivo sean granadas, de uso militar o policial. El tema al parecer tiene que ver con químicos utilizados de manera casera. Esto tiene una altísima letalidad”, explicó el ministro Patricio Carrillo después del atentado en Cristo del Consuelo.

Para la autoridad las detonaciones generaron un horaden de aproximadamente 1,6 metros con 40 cm de profundidad. La onda expansiva fue de 50 a 70 metros, los cuerpos fueron levantados en el mismo sitio. Son cinco personas fallecidas y 17 heridos, 10 de ellos en estado de gravedad.