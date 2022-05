Lasso aclara por Twitter que proceso de compra de avión presidencial aún no concluye

Desde su cuenta de Twitter el presidente Guillermo Lasso aclaró la tarde de este 17 de mayo que la venta del avión presidencial Legacy EMB 135-BJ aún no ha finalizado.

“Quiero ser preciso y ratificar que el proceso de venta del avión Legacy EMB 135-BJ se encuentra a cargo de @inmobiliar, quien informará los detalles de la transacción cuando esta concluya”, escribió Lasso en twitter.

Hecho. El avión presidencial comprado en el gobierno de Rafael Correa ha sido vendido a Colombia por ocho millones de dólares.

No obstante, por la mañana de este mismo día durante la transmisión de su programa Encontrémonos con la ciudadanía, confirmó la venta del avión presidencial por un monto de USD 8 millones a Colombia, anuncio que fue descartado por el presidente colombiano Iván Duque.

[ Presidente de Colombia descarta haber comprado el avión presidencial a Ecuador ]

“Colombia ha tenido conversaciones con el Ecuador sobre un avión que ellos tienen a disponibilidad, pero quiero ser enfático en esto, no se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún ningún avión durante mi gobierno”, expresó Duque.

Hasta ahora Inmobiliar no ha informado los detalles de la transacción. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, confirmó también el lunes pasado la venta del avión.