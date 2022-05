Presidente de Colombia descarta haber comprado el avión presidencial a Ecuador

¿Quién dice la verdad? El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó este martes la venta del avión presidencial – “lujo del Gobierno de Rafael Correa”- a Colombia. El primer mandatario precisó que el monto (USD 8 millones) será destinado para la repotenciación del avión C130 de las Fuerza Aérea.

Sin embargo, pasado el medio día de este 17 de mayo el presidente Iván Duque (Colombia) descartó aquella adquisición. Incluso añadió que en lo que resta de su administración no se tomarán tal atribución.

Avión presidencial de Ecuador

“Colombia ha tenido conversaciones con el Ecuador sobre un avión que ellos tienen a disponibilidad, pero quiero ser enfático en esto, no se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún ningún avión durante mi gobierno”.

Según recoge el medio Semana, Duque dejará allanados los estudios “las opciones y que sea el próximo Gobierno el que tome la decisión”.

Iván Duque (Manuel Arnoldo Robert Batalla/Getty Images)

“Dicho eso, es absolutamente claro que aviones que tiene más de 40 años para ese tipo de servicios representan un riesgo y ese riesgo se hace inminente a partir del año 2023, me parece preciso dejar los estudios y los análisis y que sea el próximo gobierno el que tome la decisión”, recalcó.

¿Cuánto costó el avión presidencial para Ecuador?

La aeronave, que actualmente se encuentra en Latacunga, tuvo una “inversión” de USD 28 millones. Su capacidad es para 100 personas y permite la movilización a zonas de difícil acceso para otros medios de este tipo.

Inmobiliar, empresa encargada en la venta del avión, informó este lunes que se continúa gestionando la transacción del Legacy EMB 135-BJ. “Quiero ser preciso y ratificar que el proceso de venta”, escribió Lasso durante la tarde de hoy.