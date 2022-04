Las amigas de Debanhi rompen el silencio y cuentan lo que pasó aquella noche

El viernes 21 de abril se confirmó el hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, una joven de 18 años que desapareció el 9 de abril en el estado de Nuevo León. La joven asistió a una fiesta con sus amigas, luego tomó un taxi y no volvió a aparecer. Se han conoció varias versiones sobre lo que pasó con Debanhi. Tras varias versiones se conocieron los testimonio de Ivonne y Saraí, que finalmente rompieron el silencio.

En entrevista exclusiva para Televisa Monterrey, las jóvenes que estuvieron con Debanhi Escobar dijeron que estaba alterada, que trataron de llamar al papá y más detalles de lo que hicieron aquella noche.

Entrevista con Ivonne y Saraí

Las jóvenes empezaron con un pésame a la familia de Debanhi. Saraí conocía a Debanhi hace cuatro meses, y hace dos empezaron a salir, mientras que Ivonne la conoció esa noche porque es compañera del trabajo de Saraí.

¿Qué pasó esa noche?

Saraí: “Fue un viernes en la tarde, Debanhi me envió un mensaje diciéndome “¡Hey, vamos a salir!” No quería ir a un antro, quería ir una fiesta, le dije ok.

Le digo a Ivonne vamos a una fiesta me acaba invitar una amiga que se llama Debanhi y me dice ok. Le dije que salgamos, pero más tarde porque yo estaba trabajando. Ella me dice te paso la dirección porque estaba a 10 minutos de su casa y le digo ok entonces llego a tu casa y nos vamos. Llegamos a las 10y40, aproximadamente.

Ivonne: “Ella tenía varios planes y las direcciones de esas fiestas. Nos comenta que la primera estaba a cinco minutos y nos fuimos, era en la casa de un amigo, nos quedamos una hora y 40 minutos, aproximadamente”.

Saraí: “Debanhi estaba tomando y de repente dijo ya me aburrí, nos vamos. Le dice a Ivonne que le va a mandar la ubicación de la otra fiesta para que pida el Didi. Nos dirigimos a la segunda ubicación y no había nadie. Ella se baja e intenta hablarle a la amiga y no le responde, se sube al taxi y dice que no le contestó, pero tenía otra fiesta en unas quintas. El taxi (David Cuéllar) nos lleva hasta allá, redireccionamos.

Ivonne: “Llegamos y solamente la vimos por fuera porque no había nadie, eran como las 12:30. Como no había nadie, nos acercamos a un grupo de 6 chavos y les preguntamos si ya se acabó la fiesta, pero fuimos a otra donde nos dejó el taxi y finalizó el viaje.

Le digo al señor del taxi a qué hora termina de trabajar y si nos puede dar su número para venir por nosotras más tarde (por el miedo de lo que estaba pasando por la inseguridad). Me transmitió confianza porque nos dejó bien, en ningún momento nos faltó al respeto”.

Debanhi Escobar

¿Qué pasó en la última fiesta?

Ivonne: “Debanhi entró primero, se encontró a una amiga. Nos deja con ella y se va al baño. No hablamos mucho con su amiga, solo de dónde la conocíamos. Esa fiesta también ya había terminado, ya no había música. Nos percatamos que los chavos con los que nos encontramos no entraron y los estaban acusando que se robaron un celular (algo así), pero eso no podía ser si recién habíamos llegado. Debanhi salió del baño, ella se va por la orilla de la acera de la banqueta que estaba a lado de la quinta y dice aquí hay otra fiesta”.

Saraí: “Estábamos tomando, desde la primera fiesta compramos una botella de vodka. Debanhi decide salir y corre sola, primero se la querían llevar unas personas que no conocíamos.

Ivonne me dice que se la quieren llevar, pero no los conocíamos y no los vimos en toda la noche. Cuando bajan a Debanhi porque la traían cargada se corre al baño de hombres y no quiere salir. Ella se pone necia, que la dejemos en paz, que sus papás eran abogados y sale corriendo a la piscina y me empieza a manotear, que la deje en paz.

Luego rodea la alberca y otro chavo de los que estábamos al principio la intenta calmar y empieza a discutir. Me acerco con ella para calmarla y sale corriendo de la quinta, cuando estuvimos afuera al mismo chavo que la intentó calmar, lo mordió y lo golpeó.

Realmente estábamos desesperadas, ya no sabíamos qué hacer porque nunca se ha puesto así. Nunca había tenido un problema con ella. Yo estaba en el celular buscando con quién comunicarme.

Un chavo salió de la quinta, intentó calmarla, traía un carro y dice que nos va a ayudar, ella lo empuja y él dice que no puede hacer más por ella porque no quiere”.

Ivonne: “Le digo que se tranquilice, que ya es tarde y me decía que la deje en paz, que quiere estar sola.

Saraí: “Ella se puso a manotear que la dejáramos sola. Se subió al Didi y azotó la puerta. Como estaba descontrolada creímos conveniente que ella se fuera porque no quería ayuda, nos manoteó muchas veces. Ella se quiso ir y se subió. Me acercó al taxi y le digo que tengo la ubicación, que la deje con bien en la casa (en mi mente pensé que era por la app), para esto eran tipo 4 de la mañana y a las 3:59 empecé a marca a su papá varias veces y él me regresó la llamada a las 8:35″.

Llamadas de Saraí al papá de Debanhi

¿Cómo se van ellas a la cas?

Ivonne: “Cuando se va, dijimos y ahora ¿cómo nos vamos? El plan era regresar las tres. El chavo que había salido nos pregunta para dónde vamos y le decimos que Apodaca y se ofreció a acercarnos. Cuando estábamos a punto de llegar, me empieza a mandar mensajes el del taxi”.

Estos son los audios del taxista.

“Se bajó y no quiere irse. Te aviso para que sepas”.

“Se bajó y ya no quiso que la llevara, me empezó a manotear, te aviso para que vengan por ella, está muy agresiva”.

“Le dije que me pase el número de su mamá y no quiso, que se iba a bajar y se bajó” .

“Yo no la puedo subir a la fuerza, me pueden acusar que la secuestro y ya ves cómo está el tema y mejor me retiré”.

“Vengan por ella está grave y no vaya a hacer una loquera. Me dijo que sus papás eran abogados y me iba a meter a la cárcel, yo no me quiero meter en problemas”.

“Yo opino que no sean gachos y vengan por ella, anda muy mal”.

“Yo la iba a llevar a su casa y no se dejó, me iba a arriesgar porque sus papás vayan a pensar que yo la quise emborrachar, pero igual la quise llevar”.

“Se quedó en la quinta donde las dejé a ustedes y se fue a la avenida”

“Regresé, pero ya no la vi”

Ivonne: “Cuando me escribe, le paso el teléfono a Sarai porque yo recién la conocía y no sabía qué responderle sobre cómo se ponía ella”.

Saraí: “Él me dice que está agresiva y que se quiere quedar ahí. Yo seguía llamándole a su papá. Me pide el numero de su mamá y no tenía, le seguía insistiendo al papá hasta por WhatsApp.

Inclusive en la desesperación le busqué en su Instagram a una Andrea Escobar que es la prima y le marqué.

Yo le digo al del taxi que cómo la va a dejar. Nosotras aprovechamos el aventón que nos quisieron dar porque eran las 4 de la mañana. No sabíamos que más hacer”

Llamada a la prima de Debanhi

Una noche que cambió sus vidas

Saraí: “La gente nos ataca, hasta nos amenaza que nos van a matar, a desaparecer y que fuimos las culpables, no dicen asesinas y mucho comentarios hirientes. Cerramos nuestras redes porque la prima hizo un tuit donde difundieron nuestras redes y nombres.

Me duele a mí haber convivido cierto tiempo con ella y que ya no esté. Que se haya convertido en una tragedia, una salida donde solo queríamos divertirnos.

No puedo salir de mi casa, que mi mamá salga a trabajar me da miedo y preocupación, ha faltado al trabajo. Ella lleva el sustento a la casa, mi papá falleció hace unos meses y el hecho que yo reciba amenazas me hace estar con miedo”.

Caso Debanhi

¿Por qué hasta ahora deciden hablar?

Saraí: “No queríamos hablar antes por el miedo, nos esperamos ahorita porque ya fue mucho, salen hasta conversaciones falsas. Ya estamos hartas de todo lo que la gente dice de nosotras.

Nos retiraron los celular. Siempre hemos accedido a contar y entregado pruebas.

Ivonne: “En mi caso, gente que me conoce solo de vista ya difundió mi dirección, tengo miedo que me hagan algo a mi familia y a mí. A Debanhi yo no la conocía, la conocí esa noche”.

Nunca había pasado algo así con Debanhi

Saraí: “Nunca había pasado una situación así de tomada ni nada. Tomaba normal, como yo, como cualquiera y pues realmente cuando pasó eso no sabía cómo lidiar con ello. El tiempo que nos conocimos no era mucho. No conocía mucho su círculo social. Tenía el teléfono de su papá porque una vez la fue a dejar”.

Las jóvenes contaron que ya han dado su declaración más de cinco veces y dieron sus teléfonos.