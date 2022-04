Los padres de Debanhi Escobar siguen pidiendo justicia por el asesinato de su hija pues no ha sido clarificado en su totalidad por las autoridades judiciales. Su padre sospecha que el cuerpo fue “sembrado” la cisterna del motel Nueva Castilla, Nuevo León, México ya que se buscó en dos ocasiones en ese lugar y no se halló nada.

La última foto de la joven de 18 años con vida fue tomada por el taxista que la recogió cuando salieron de una fiesta en la madrugada del 9 de abril. Sus amigas dijeron que ellas llamaron a un conductor de “confianza” para que la llevara.

De acuerdo con la información preliminar, Debanhi tuvo un altercado con el conductor y se bajó del taxi en medio de la carretera desolada. Justo, ahí el taxista le tomó la foto de espaldas y la envió a sus amigas.

Salen a la luz imágenes de Debanhi dentro del taxi que la llevó Salen a la luz imágenes de Debanhi dentro del taxi que la llevó (Milenio)

Mientras sigue la investigación de lo que sucedió en el taxi, salieron a la luz imágenes de la joven dentro del taxi y son las que el padre, Mario Escobar, dijo que había visto hace días atrás y con esas imágenes denunció al taxista de acoso.

La cadena televisiva Milenio tuvo acceso a las imágenes y las difundió. Se puede ver el vehículo justo en la salida de la finca donde fue la fiesta a las 4:20 del 9 de abril. “Se ve al conductor, que según consta en la carpeta de investigación, extendió su brazo derecho a la altura del pecho de la mujer”, dice el medio citado.

“Hay un video en el que aparece el taxista, (…) se ve cómo se sube mi hija Debanhi al taxi de él. Antes de aparecer en la foto que todos conocemos, hay un momento en que el taxista extiende la mano a los pechos de mi hija, y de ahí, yo supongo, que mi hija no aguantó el acoso y por eso se bajó”, dijo su padre días anteriores cuando se halló el cadáver de la joven.

Mario Escobar acusó a Juan David Cuéllar, quien sería el conductor, de haber detonado la muerte de su hija e indicó que el fiscal del caso, Rodolfo Salinas, le había anticipado que el sujeto no ha sido detenido pues no hay “delito que perseguir”.

Debanhi caminó sola al bajarse del taxi

Luego de bajarse del taxi, la joven caminó hasta una empresa de transportes ubicada sobre la vía donde descendió del vehículo. Las cámaras de seguridad indican que eso sucedió a las 4:25 y luego habría caminado hasta el hotel Nueva Castilla.

Luego de eso no se sabe qué sucedió. Sin embargo, vicefiscal Luis Enrique Orozco, indicó que poseen videos donde se ve a Debahni caminando dentro del motel sola. Pero, no se sabe cómo llegó a la cisterna y la contusión profunda del cráneo que le causó la muerte.

Taxista dio su versión:

El taxista rompió el silencio y apareció en las cámaras dando su versión. Desmintió que haya abusado de la joven y habló de las “amigas” de Debanhi con quienes tuvo una constante comunicación. Además, reveló un audio que sería el último de la joven donde dice: “Mis papás merecen la verdad”.

“En ningún momento la acosé. El señor no estuvo ahí por eso yo vine a decir la verdad y si el señor supiera que siempre quise llevarla a su casa, no estaría diciendo lo que esta diciendo. No la toqué como dicen de ninguna forma, ni para tranquizarla”.