Taxista da su versión por el caso Debanhi Escobar y revela el que sería el último audio de la joven

El caso de Debanhi Escobar, joven hallada muerta, conmocionó a México y al mundo. El 9 de abril Debanhi acudió a una fiesta de la que varias amigas se fueron pero ella se subió en un taxi, del que descendió en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo. El conductor tomó una fotografía de la joven en la carretera que se volvió viral.

De acuerdo al padre de Debanhi, “hay un documento donde el taxista extiende la mano a los pechos de mi hija y de ahí yo supongo que mi hija no aguantó el acoso pero el fiscal dice que no hay delito que perseguir. (...) Acuso a Juan David Cuéllar (el taxista) de detonar todo esto”, sentenció el padre.

El taxista rompió el silencio y apareció en las cámaras dando su versión. Desmintió que haya abusado de la joven y habló de las “amigas” de Debanhi con quienes tuvo una constante comunicación. Además, reveló un audio que sería el último de la joven donde dice: “Mis papás merecen la verdad”.

Versión de Juan David Cuéllar (taxista del caso Debanhi)

¿Cómo dio con Debanhi y sus amigas?

“Me contactaron por medio de una aplicación, yo las llevé de San Nicolás rumbo a las quintas de la PGR. Luego me dijeron que les de mi numero para regresarlas de la fiesta. Yo les dije sí, siempre y cuando estuviera cerca. Alrededor de las 4:00 am, me mandaron un mensaje para ver si puedo pasar por ellas. Les digo que sí, que tardo de 10 a 15 minutos.

Llego por ellas, pero entra solo Debanhi (no vi si la subieron o se subió sola), ella me dice que avance, mientras las amigas por un lado me están hablando. Debanhi me dice que pare, yo me espero y en eso pasan las amigas con otros chavos en otro carro”.

¿Por qué no se fue con ellas?

“Lo único que me comentó es que eran malas amigas porque no la habían querido llevar (no especificó a donde). Empezó a llorar. Luego me dice que le pase un cable, se lo di y se pasa al asiento de adelante. Yo le decía que no se preocupará que yo le llevo a su casa. Le pedí su dirección y no me quiso dar. Le escribí a sus amigas y ellas me la pasaron. Una de las amigas me comentó que tenía rastreado el celular de Debanhi para que la llevara a su casa.

Debanhi me dice que me detenga, lo hago y me dice que la bajará ahí, pero era un monte. Le dije que no la puedo dejar ahí, que la dejaba donde la recogí. Llego al lugar y me dice que no se va a bajar ahí y que la deje en una fiesta a lado de esa quinta y cuando llegó me dice que tampoco se va a bajar. Se hace la enojada. Le insisto que la llevo a su casa.

Avanzo y antes de llegar a la carretera Ladero me dice que me detenga, lo hago pensando que iba a vomitar o no sé. No se me ocurrió que se iba a bajar. Ahí yo tomo la fotografía, le aviso a sus amiga que se bajó. Incluso le aviso a un compañero de trabajo. Duré tres minutos parado para ver si regresa y yo lo que hice fue seguir.

¿Video de acoso sexual?

“No es verdad, yo siempre traté de ayudarla y la chava no estaba en sus cinco sentidos. No coordinaba las oraciones. No tenía una plática concisa. Incluso grabé un audio.

Juan David Cuéllar contó que contactó a un compañero de trabajo para contarle la situación y graba un audio de Debhani ”Mis papás merecen la verdad”, dice la joven y el taxista le pregunta “¿cuál verdad?”. Ese fue el audio que compartió.

El chófer de Didi que recogió a Debanhi reveló un audio de la joven y aseguró que no la acosó y que ella se bajó.



Compartió algunos audios que le mandó a las amigas



También mencionó que ella andaban mal y no estaba en sus cinco sentidos y que las amigas la abandonaron. pic.twitter.com/h5KXOxFv9b — FAFHOO 📣 (@Fafhoo) April 27, 2022

“En ningún momento la acosé. El señor no estuvo ahí por eso yo vine a decir la verdad y si el señor supiera que siempre quise llevarla a su casa, no estaría diciendo lo que esta diciendo”.

No la toqué como dicen de ninguna forma, ni para tranquizarla.

Pantallazos de la conversación con su amiga

Juan David Cuéllar mostró la conversación que tuvo con las amigas de Debanhi.

Conversación con Debanhi

En esos chat, las amigas le dicen que solo tomó vodka, pero bastante.

“Desde el primer momento yo quería ayudarla. Le decía que les marcara a sus papás, pero no quiso, incluso les dije a sus amigas que lo hicieran, pero dijeron que no les contestó la mamá de Debanhi”.

El taxista le envía audios a sus amigas:

“Se bajó, ya no quiso que la llevara y me empezó a manotear. Te aviso para que vengan por ella porque estaba muy agresiva”.

“Yo no la puedo subir a la fuerza y mejor me retiré de ahí”.

“Yo pienso que no sean gachas y vengan por ella”.

Son frases de a conversación de Cuéllar on las chicas.

¿Por qué no la dejó en otro lado?

“Quiero aclarar que siempre quise ayudarla. Es algo inusual, no piensas que va a pasar lo que está pasando. Fui a mi casa y le comenté a mi esposa porque me quedé con el pensamiento y regresé al lugar en unos minutos, pero ya no estaba. En ningún momento pensé que iba a pasar a mayores. Nunca traté de bajarme porque si quería subirla o le empiezo a decir cosas, vayan a pensar que quería hacerlo en contra de voluntad”.

¿Por qué tomó la foto?

“Como evidencia para las amigas de que ella se había bajado y que vinieran por ella”.

¿Se contactó luego con las amigas?

“El día siguiente aproximadamente a las 14:00 le mandé un mensaje a una de ellas para saber si ya saben algo de Debanhi”.

¿Por qué no habló antes?

“Porque el papá de Debanhi comentó mi nombre y me trajo muchos problemas con mi familia y laborales. Desde ese incidente no he trabajado, catearon mi carro y casa. No puedo moverme, ni irme a ninguna parte.

Salí a dar la cara porque no le debo nada a nadie y el señor hacer una acusación grave”