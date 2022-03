¿Cómo es el perfil psicológico de una persona que maltrata animales?

Hay señales que nos alertan sobre el perfil psicológico de las personas que maltratan animales, incluso, esos signos nos ayudan a prevenir la violencia familiar.

Las personas que maltratan animales suelen presentar trastorno de personalidad antisocial, rasgos asociales y el abuso de sustancias (en el caso de los adultos), señala un estudio publicado en la revista Journal of the American Academy of Psychiatry.

El mismo estudio indica que la mitad de personas con este tipo de personalidad incurren en conductas sádicas, y si cometen este tipo de actos antes de los 10 años el pronóstico es peor, llegando a cometer crímenes.

¿Qué dicen los psicólogos?

“Una característica de las personas que maltratan animales es que son individuos que crecen en familias o entornos en las que se desarrollan comportamientos violentos dirigidos a personas más débiles que ellos, por ejemplo, ancianos, niños o animales de compañía. Como estos individuos viven el maltrato desde la infancia llegan a convencerse que son eventos normales”, explica la psicóloga Isabel Parra.

Algunos estudios también muestran que estos individuos son propensos a la violencia y se sienten estimulados por esta. “Ellos desarrollan una patología mental que se alimenta de los eventos violentos, encuentran satisfacción cuando maltratan , ya sea a una persona o a un animal, el hecho de maltratar les general una calma momentánea. Es decor, son vacíos existenciales que lastimosamente estos individulos los llenan con violencia”, señala la experta.

Son personas autocráticas. Alan Felthous, psicóloga que participó en la investigación publicada por la revista, concluyó en que “los maltratadores de animales son personas que quieren demostrar poder y autoridad y actúan contra víctimas más débiles. Son personas autoritarias, que no suelen escuchar las opiniones de los demás y son propensas a mandar órdenes”.

Estos individuos poseen creencias antidemocráticas y suelen dirigir la violencia hacia víctimas débiles o “cabezas de turco”, con la finalidad de mostrarse fuertes y temidos. Son frios y calculadores.

Para Juan Armando Corbin, psicólogo organizacional, las personas que son capaces de maltratar a los animales son personas egoístas. “Solo piensan en sí mismas y no conectan emocionalmente con otras personas ni con los animales”, enfatiza.

“El egoísmo está ligado a cualquier tipo de maltrato, es por eso que un maltratador de animales puede dejar a un cachorro botado en medio carretero sin ningún tipo de remordimiento”, agrega el especialista.