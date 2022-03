¿Por qué el implicado en maltrato animal en Las Cumbres quedó en libertad?

Luego que la policía capturó a J.C. Hernández, sujeto que fue denunciado por maltratar a varios animales en una vivienda de Las Cumbres, norte de Guayaquil, y que los videos se viralizaron en redes sociales, el implicado quedó en libertad ayer.

El sujeto fue detenido el sábado, bajo la figura de escándalo público, tras una persecución policial. Un día después, se efectuó la audiencia de flagrancia en la que el juez no encontró elementos probatorios. Además, consideró que no merecía detención, solo una sanción. Por lo cual, no se le mantuvo la orden de prisión preventiva si no que se establecieron medidas alternativas para su presentación periódica ante un juzgado.

RECUPERADOS! YA ESTÁN EN NUESTRAS MANOS LOS 5 PERROS Y 2 GATOS DEL CASO MALTRATO ANIMAL EN LAS CUMBRES. FUERON DETENIDOS A LA ALTURA DE PROGRESO LUEGO DE UNA PERSECUCIÓN. El maltratador fue DETENIDO por la @PoliciaEcuador. pic.twitter.com/9NiJmpSpqh — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) March 13, 2022

Al respecto, la ONG Rescate Animal confirmó que el hombre fue “dejado en libertad”. En unos tuits señaló que “el juez no encontró elementos probatorios, porque Bienestar Animal nunca fue a la audiencia, ni presentó pruebas, ni reporte. No asistieron y al juez no le quedó otra alternativa que ratificar la inocencia”.

La denuncia

La ciudadanía difundió videos en los que se observa al sujeto agrediendo a los animales. Por tanto, Bienestar Animal del Municipio de Guayaquil denunció el hecho y acudió a la vivienda para rescatar a las mascotas. En ese momento, no fue posible ante la actitud violenta del ciudadano.

Los 7 perros y 4 gatos rescatados anoche del caso de maltrato animal en Las Cumbres ya están en nuestro Centro Transitorio recibiendo atención médica veterinaria con el que descubrimos que efectivamente fueron maltratados. pic.twitter.com/9zmuIoBYwK — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) March 13, 2022

El sábado se inició una persecución en Progreso que dio como resultado la recuperación de cinco perros y dos gatos. Posteriormente se realizó un allanamiento en la vivienda del sujeto y se encontraron dos perros y dos gatos más.

Ante la detención y posterior liberación del sujeto, el Municipio de Guayaquil advirtió que continuará las investigaciones por maltrato animal. Asimismo, interpondrá una nueva denuncia en contra del agresor. “Los animales presentan signos de maltrato”. Tienen laceraciones y lesiones en su piel y fracturas.

Cristian Castelblanco, procurador síndico del Municipio de Guayaquil, pidió a la ciudadanía que se “mantenga alerta para que se emitan las sanciones (...) vamos a iniciar acciones penales contra él”.

Caso las Cumbres: Municipio de Guayaquil interpondrá una nueva denuncia en contra de agresor de mascotas, Juan Carlos Hernández. Los animales presentan signos de maltrato. pic.twitter.com/bMh9boK7nN — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) March 14, 2022

Este lunes se va a presentar una querella directa ante un juez de lo penal para que se inicie el proceso por querella.

Por su parte, Rescate Animal alertó que la “Dirección Bienestar Animal debía entregar a la Policía un informe sobre los hechos, pero este informe no llegó”.

COMUNICADO | Respecto al caso del #MaltratadorDeCumbres, les informamos que hoy mismo fue liberado. Hacemos aquí un recuento de los hechos y dejamos clara nuestra postura y pedidos. Nuestro afán es que dejemos de aplaudir fotos y cédulas de perro y empecemos a exigir resultados. pic.twitter.com/B0mP7Atg3V — Somos RA (@RescateAnimalEC) March 13, 2022

Agregan que la gestión que se realizó ayer para el allanamiento fue un acto urgente solicitado desde la Gobernación, esto fue lo que facilitó que se dé la orden para actuar.

“Esta orden se socializó en redes del Municipio e incluso de periodistas, lo que alertó a Hernández, quien huyó, pero fue alcanzado a la altura de Progreso”, manifiestan en una publicación de redes sociales.

Rescate Animal pidió que se realice una profunda valoración de los animales y que les remitan este informe para proceder por las vías legales, “mismas que hasta ahora no han sido adecuadamente activadas”.