“Un cáncer silencioso”: La Flaca Guerrero comparte su testimonio con valentía y esperanza

María Teresa Guerrero, conocida como “La Flaca”, por medio de una transmisión en vivo, este 21 de mayo de 2025 dio más detalles de cómo se enteró de su diagnóstico de cáncer. Contó que en Estados Unidos, donde vive hace 13 años, no le hicieron otro examen porque su papanicolau estaba bien.

“Pero el papanicolau no te ve los ovarios, así que pídanlo, exíjanlo (...) Como no me atendieron aquí, me fui a Ecuador y ahí me lo descubrieron. El cáncer de ovario es súper silencioso y no dejen que pase mucho tiempo. Gracias a Dios aún estoy a tiempo. (...) Hay que atacarlo y yo estoy con todas las ganas de vencerlo, ya saben lo competitiva que soy. Si yo no sabía ni cocinar y quedé en el top 5 de MasterChef. ¡Vamos flaca! No puedo correr ahorita, pero sí voy a competir con esto, hasta que el miedo, me tenga miedo", dijo Guerrero.

“La Flaca”, reveló el 3 de mayo de 2025 que fue diagnosticada con tumores en ambos ovarios. Guerrero explicó que durante su participación en el programa MasterChef Celebrity Ecuador y en competencias deportivas, experimentó dolores que inicialmente atribuyó al estrés y al esfuerzo físico. Sin embargo, tras realizarse exámenes médicos, se le detectaron tumores en ambos ovarios. Fue sometida a una biopsia y se le extrajeron tres litros de líquido del abdomen.

“Este será mi Ironman más importante. Y esta vez no voy a quedar segunda. Voy a ganarlo. Hasta que el miedo… me tenga miedo”, expresó Guerrero en su mensaje, mostrando su determinación para enfrentar esta nueva etapa de su vida.

María Teresa Guerrero (Instagram)

La presentadora ha agradecido el apoyo incondicional de su pareja, Graham Kersey, a quien describió como su “Rocketman” y su “héroe” en esta historia. También destacó la labor de sus médicos, Pedro Ramírez y Roberto Escala, y el cariño de sus seguidores, familiares y amigos.

Guerrero inició su tratamiento médico en el Medical Center de Houston, Estados Unidos, donde reside actualmente. En sus redes sociales, ha compartido mensajes de esperanza y fortaleza, pidiendo a sus seguidores que la imaginen “corriendo, riendo, viviendo con fuerza”.

El testimonio de María Teresa Guerrero ha conmovido a miles de personas, quienes han expresado su solidaridad y admiración por su valentía. Su historia resalta la importancia de la detección temprana de enfermedades y la fuerza del espíritu humano para enfrentar los desafíos más difíciles.