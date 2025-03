MasterChef Celebrity Ecuador: ‘La Flaca Guerrero’ y su ‘spoiler’ sobre el programa

Luego de la polémica entre María Teresa ‘La Flaca’ Guerrero y Karol Noboa, la deportista dio un ‘spoiler’ en sus redes sociales sobre lo que se viene en el próximo episodio del reality, que ya casi llega a su fin.

Adelantó que el programa de este viernes “estará épico” y que se viene más “pito, pito (problema)”. Pero en el mismo mensaje aseguró que ya se acabó el mal rato.

¿Por qué se pelearon?

Fue justamente porque la comunicadora se molestó con ‘La Flaca’ ya que utilizó en su contra la desventaja de la caja misteriosa.

El castigo era que ningún chef probara el platillo de Karol, quien en su defensa dijo que es un “ser humano” y que tiene “derecho a reaccionar”.

“No soy grosera ni patana. Sí hay bromas, pero me molesté por el hecho que haya sido a mí. No me lo esperaba de ‘La Flaca’. Sentí un bajón”, explicó Karol a Erika Vélez.

En cambio, ‘La Falca’ le indicó que a ella no le agrada que le saquen las cosas en cara. Incluso, hasta Natalia Regge salió regañada ya que ella quiso defenderle a Guerrero por la forma en que Noboa le habló.

Final de MasterChef Celebrity

La segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador llega a su fin. Teleamazonas ha confirmado que la gran final se transmitirá el lunes 24 de marzo de 2025 a las 21:00.

Premios

El ganador no solo se llevará el reconocimiento como el mejor chef celebrity del país, sino también una increíble lista de premios:

USD 20.000 en efectivo : Un premio que endulzará aún más la victoria.

: Un premio que endulzará aún más la victoria. Ahorro para el futuro : Una cuenta con USD 2.500 en el programa Ahorro Flexible de Banco Pichincha.

: Una cuenta con USD 2.500 en el programa Ahorro Flexible de Banco Pichincha. Productos para el chef : USD 5.000 en productos Pronaca, para seguir creando deliciosas recetas.

: USD 5.000 en productos Pronaca, para seguir creando deliciosas recetas. Equipamiento completo : Un set de productos Umco para la cocina del ganador.

: Un set de productos Umco para la cocina del ganador. Compras para el hogar : Una orden de compra Supermaxi por USD 3.000, válida por un año.

: Una orden de compra Supermaxi por USD 3.000, válida por un año. Tecnología de punta : Un celular Premium Honor con planes controlados y suscripción a Prime Video, además de una Honor Pad, un Watch y unos Airpods, cortesía de Movistar y Honor.

: Un celular Premium Honor con planes controlados y suscripción a Prime Video, además de una Honor Pad, un Watch y unos Airpods, cortesía de Movistar y Honor. Moda y estilo : Una tarjeta de USD 1.000 para consumo en DePrati.

: Una tarjeta de USD 1.000 para consumo en DePrati. Aventura gastronómica: Un viaje todo incluido para dos personas a un recorrido gastronómico en Perú, cortesía de Diners Club.

Los finalistas también ganan

Los dos finalistas que no se lleven el título también serán recompensados por su esfuerzo y talento: