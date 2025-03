MasterChef Celebrity Ecuador: ¿‘La Flaca’ Guerrero y Karol Noboa ya se llevan?

Luego de la tensión en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador que protagonizaron Karol Noboa y María Teresa ‘La Flaca Guerrero’, el capítulo de esta noche dejó entrever que ya fue superada la molestia.

Primero, los cocineros ingresaron al estudio marchando en fila y contando un poco los pormenores del momento amargo que vivieron. “¡‘La Flaca’ Guerrero y Karol Noboa ya se llevan!”, decía Álex Vizuete.

Erika Vélez decidió preguntar si ambas ya pasaron la página. Natalia Regge respondió al instante que Guerrero y Noboa ya “son íntimas”. Las involucradas picaron el ojo como para evidenciar que es mentira.

“No vale la pena tener mala onda en los pocos días que nos quedan aquí en MasterChef. Ya se le pasó (la molestia) y me siento más tranquila. Nos tenemos que ver la cara todos los días”, reveló ‘La Flaca’.

Mientras que Vizuete aportó que ya “limaron asperezas”. Luego Guerrero y Noboa se dieron la mano. “Le costó (a Karol)”, dijo ‘La Flaca’.

“Ya están saliendo a flote las peleitas (...) se están jalando de las greñas”, agregó Vizuete.

¿Por qué se pelearon?

Fue justamente porque la comunicadora se molestó con ‘La Flaca’ ya que utilizó en su contra la desventaja de la caja misteriosa.

El castigo era que ningún chef probara el platillo de Karol, quien en su defensa dijo que es un “ser humano” y que tiene “derecho a reaccionar”.

“No soy grosera ni patana. Sí hay bromas, pero me molesté por el hecho que haya sido a mí. No me lo esperaba de ‘La Flaca’. Sentí un bajón”, explicó Karol a Erika Vélez.

En cambio, ‘La Falca’ le indicó que a ella no le agrada que le saquen las cosas en cara. Incluso, hasta Natalia Regge salió regañada ya que ella quiso defenderle a Guerrero por la forma en que Noboa le habló.