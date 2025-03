Tensión en MasterChef Celebrity Ecuador: ¿Qué pasó entre Karol Noboa y La Flaca Guerrero?

El episodio 72 de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador fue escenario de un intenso enfrentamiento entre las concursantes Karol Noboa y La Flaca Guerrero. La prueba de la Caja Misteriosa, que desafió a los participantes a crear postres innovadores, desencadenó una polémica decisión que sacudió la cocina.

La Flaca Guerrero, con la responsabilidad de elegir a un compañero cuyo plato no sería evaluado, seleccionó a Karol Noboa. Esta decisión provocó una reacción de sorpresa y molestia en Noboa, generando un ambiente de tensión en el programa.

“En serio, Flaca. Después de lo que he hecho por la Flaca”, expresó Noboa, visiblemente afectada.

“No puedo mentir y decir que no me molesta, pero por todo lo que hemos pasado, sí me molesta (...) Soy un ser humano, tengo derecho a reaccionar”, declaró Noboa.

Por su parte, Guerrero se mostró sorprendida por la reacción de Noboa.

“No me gusta que me saquen en cara cosas, creo que la gente tiene que ayudar a otros porque es lo correcto, no porque te hagan favores”, afirmó Guerrero.

A pesar de la controversia, Karol Noboa presentó su plato ante el jurado, quienes elogiaron su técnica y presentación, aunque no lo probaron.