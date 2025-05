“Él ha vivido algo muy parecido”: El emotivo mensaje de la Flaca Guerrero a su novio

María Teresa Guerrero, mejor conocida como “La Flaca”, compartió recientemente con sus seguidores un mensaje lleno de gratitud y amor hacia su pareja, Graham Kersey, a quien cariñosamente llama “Rocketman”. Este gesto se produce en medio del proceso de salud que atraviesa Guerrero, tras haber sido diagnosticada con tumores en ambos ovarios.

El 3 de mayo de 2025, Guerrero reveló en sus redes sociales que, tras experimentar dolores que inicialmente atribuyó al estrés y al ejercicio, los médicos le encontraron tumores en los ovarios. Fue sometida a una biopsia y le removieron tres litros de líquido del abdomen. Desde entonces, ha iniciado un tratamiento médico para enfrentar esta situación.

En su publicación más reciente, Guerrero expresó:

“Hoy empiezo un nuevo proceso… uno que me reta, pero que también me invita a sanar profundamente. Quiero presentarles al verdadero héroe de esta historia: Mi Rocketman 🚀 Él ha vivido algo muy parecido y sabe exactamente lo que estoy atravesando. Ha sido mi fuerza, mi calma y mi compañía más fiel. Llegó a mi vida justo cuando más lo necesitaba, y ahora somos un equipo que no se rinde”.

La relación entre Guerrero y Kersey se hizo pública en diciembre de 2023. Desde entonces, han compartido momentos significativos juntos, y él ha sido un pilar fundamental en la vida de Guerrero durante este desafío de salud.

Guerrero concluyó su mensaje con palabras de esperanza y fe:

“Gracias por tanto amor. Me siento sostenida por ustedes, por los doctores que me cuidan, y por el amor inmenso que me rodea. A veces la vida nos sacude, pero también nos enseña. Yo estoy lista para aprender, sanar y volver más fuerte. Esto recién empieza, y sé que lo mejor está por venir. Dios es mi fuerza y mi escudo; mi corazón confía en Él, y Él me ayuda.”

La comunidad y seguidores de Guerrero han respondido con mensajes de apoyo y solidaridad, destacando la importancia del amor y la compañía en momentos difíciles.