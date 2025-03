Renier Izquierdo le pide matrimonio a Antonella Moscoso durante programa en vivo

En plena transmisión en vivo, del programa “De casa en casa”, Renier Izquierdo, presentador del matinal, sorprendió a todos al pedirle matrimonio a Antonella Moscoso, madre de su hijo, Renier Antonio, quien en noviembre de 2024 celebró su primer año de vida.

“Me siento afortunado que Dios me haya puesto una mujer como tú en mi camino. No me imaginé estar tanto tiempo en Ecuador, has sido la única que ha podido dominar a este hombre y por eso quiero que seas la única mujer que quiero tener el resto de mi vida y quiero hacerte una petición muy especial, ¿te quieres casar conmigo, Antonella Moscoso", dijo Renier Izquierdo.

Antonella, conmovida, entre nervios y risas nerviosas dijo “¡Claro que sí!”, al tener el anillo en su mano.

“Eres el amor de mi vida, el que cambió mi vida para bien”, mencionó entre lágrimas de felicidad.

En el set se encontraban los padres de Antonella quienes agradecieron a Renier por ser un gran compañero y un padre ejemplar para su hijo.

“Una relación de reality”, así fue calificado en sus inicios el amor de Antonella Moscoso y Renier Izquierdo, en 2022, cuando la pareja inició su vínculo en el reality de baile ´Soy el mejor´ en el cual Renier se presentaba junto a Antonella que era su bailarina.

Un año después la pareja anunció que estaban en la dulce espera, fruto de su amor nació Renier Antonio en 2024 y este 2025 se han comprometido tras formar un hogar.